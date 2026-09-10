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SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler
SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler
SON DAKİKA… Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan firari Sarallar Çıkar Amaçlı Silahlı ve Organize Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral tarafından Sedat Şahin'e suikast planlandığı ortaya çıktı. Eylemde kullanılacak mühimmatların ağaçlarda, saksıların içinde bulundu. Eylem planına dahil olan 19 şüpheli tutuklandı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 12:48