Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

SON DAKİKA… Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan firari Sarallar Çıkar Amaçlı Silahlı ve Organize Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral tarafından Sedat Şahin'e suikast planlandığı ortaya çıktı. Eylemde kullanılacak mühimmatların ağaçlarda, saksıların içinde bulundu. Eylem planına dahil olan 19 şüpheli tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 12:48
SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , şehir içerisinde yapılanan, genç vatandaşları hedef alarak istismar eden ve sosyal medya üzerinde propaganda gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşların canına, malına ve huzuruna zarar veren çeteye operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

İstanbul İl Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 31 Ağustos 2026 tarihinde Kadıköy'de polisin durdurmaya çalıştığı araçtan kaçan 3 şüpheli üzerlerindeki tabanca ve uyuşturucu maddler ile yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Beykoz'da peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adres tespit edildi.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

SAKSILARA SAKLANAN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda; peyzaj alanında ağaçlara ve saksılara saklanmış şekilde 1 adet Roketatar Silah,3 adet Roketatar Sevk Fişeği, 3 adet Anti-Tank Roket Mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu silah, 2 adet MP5 otomatik silah, silahlara ait çok sayıda şarjör, çok sayıda fişek, 1 adet çalıntı motosiklet ve eylemde kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı 1 adet BMW araç ele geçirildi.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

SEDAT ŞAHİN'E SUİKAST HAZIRLIĞI

Soruşturma kapsamında, daha önceden kırmızı bülten düzenlenen ve firari şekilde yurt dışında bulunan Sarallar Çıkar Amaçlı Silahlı ve Organize Suç Örgütü mensubu şüpheli Yakup Kerem Saral tarafından Sedat Şahin'e kasten öldürme eylemi planlandığı belirlendi.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

SUİKASTİ PLANLAYAN 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suç unsurlarının suikastte kullanılmak üzere, operasyondan 1 gün önce alanda bulunan konteynıra taşındığı anlaşıldı. Bu kapsamda; eyleme iştirak eden 7'si İran uyruklu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAZIŞMALARI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafları, uyuşturucu madde fotoğrafları, uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yazışma içerikleri ele geçirildi.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

KEŞİF VE KAÇIRMA PLANI DEŞİFRE OLDU

Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik eylem hazırlığında olduğu, Sedat Şahin'in resimlerinin ve Sedat Şahin'in katılacağı davet ve organizasyonlarla ilgili keşif faaliyetlerine dair deliller de bulundu.

SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

Ayrıca, Yakup Kerem Saral'ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri eylemden sonra yasadışı yollarla yurt dışına kaçıracağı ve yüklü miktarda ödeme yapacağı şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde ortaya çıktı.