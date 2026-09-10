SON DAKİKA… Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimi iddiası! Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltında: Silahları ağaçlara gizlediler

İstanbul İl Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 31 Ağustos 2026 tarihinde Kadıköy'de polisin durdurmaya çalıştığı araçtan kaçan 3 şüpheli üzerlerindeki tabanca ve uyuşturucu maddler ile yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Beykoz'da peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adres tespit edildi.