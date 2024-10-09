SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

Son dakika… İstanbul Fatih'te işlenen cinayet tüyler ürpertti. 19 yaşındaki Semih Çelik önce Ayşenur Halil'i kendi evinde katletti. Ardından surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'i vahşice öldürüp intihar etti. İkbal'in hayatını kaybettiği o surlardaki 'Kutular sana hasta' yazısı ise dikkat çekti. Daha önce Harbiye Orduevi'nin yakınında bulunan noktada kırmızı bir levha üzerine katil Çelik'in de kullandığı 'Lucifer imzası' ile birlikte 'Kutu Omen' yazdığı belirlendi. Öyle ki 'kutu' kelimesinin satanizm ve şeytanla ilişkili olduğu iddia edildi. İşte vahşetin yaşandığı surlardaki o yazının gizemi…