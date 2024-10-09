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SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

Son dakika… İstanbul Fatih'te işlenen cinayet tüyler ürpertti. 19 yaşındaki Semih Çelik önce Ayşenur Halil'i kendi evinde katletti. Ardından surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'i vahşice öldürüp intihar etti. İkbal'in hayatını kaybettiği o surlardaki 'Kutular sana hasta' yazısı ise dikkat çekti. Daha önce Harbiye Orduevi'nin yakınında bulunan noktada kırmızı bir levha üzerine katil Çelik'in de kullandığı 'Lucifer imzası' ile birlikte 'Kutu Omen' yazdığı belirlendi. Öyle ki 'kutu' kelimesinin satanizm ve şeytanla ilişkili olduğu iddia edildi. İşte vahşetin yaşandığı surlardaki o yazının gizemi…

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 09.10.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:54
SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

Türkiye 4 Ekim akşamı vahşi bir cinayetle sarsıldı. Henüz 19 yaşında olan Semih Çelik sadece birkaç dakika arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e kıydı. Edirnekapı'daki surlara götürdüğü İkbal'i canice öldüren Semih Çelik, metrelerce yükseklikten atlayarak canına kıydı.

SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

Milyonların hafızasına kazınan vahşi cinayetin işlediği surlardaki gizemli yazı ise kafaları karıştırdı. İkbal'in öldürüldüğü noktada bulunan 'Kutular sana hasta' yazısının cinayetle ilgili olabileceği iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

Surlara yazılan 'Kutu' kelimesinin ise daha önce Kocaeli Orduevi'nin yakınında bulunan durağın bitişiğine kırmızı levha üzerine satanistler tarafından şeytanın dahi ona hizmet ettiği, cehennemin efendisi olduğu düşünülen 'Lucifer' imzası ile 'Kutu', 'Omen' yazıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

KUTU VE OMEN'İN SATANİZM'DEKİ KARŞILIKLARI

Herkes, Semih Çelik'in gerçekleştirdiği katliamla ortaya çıkan Lucifer imzası ve ortaya çıkan detayların ardından 'kutu'nun anlamını merak etmeye başladı. İşte cinayetlerin ardından ortaya çıkan 'Kutu' ve detayları:

*Kutu kelimesinin surda yazım biçimi satanik. T harfi bilhassa haça benzemesi için zorlanmış. Kutu kelimesi Şeytanın mührü ile görülüyor.

* Pek çok yerde satanizm sembolü ile kutu kelimesi birlikte görünüyor

SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

*Satanizmde her şey bir kesikle başlıyor yani CUT /KESMEK. Birçok makalede kendine zarar vermenin ve kesmenin şeytanlar için önemine değiniliyor.

*Ayrıca İngilizce'deki Cute/sevimli, yakışıklı ve 's' takısı almış Cutes/kesikler arasındaki sesteşlik ve ince ayrım, satanistler açısından olaya bir alegorik anlam katıyor. Satanist ilk emir 'Bedenini kes ve şeytana tapın' olarak görülüyor. Yani şeytana tapınmanın ilk şartı 'CUT/KESMEK' oluyor.

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