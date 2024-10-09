SON DAKİKA… Semih Çelik İkbal Uzuner’i orada katletmişti: Surlardaki ‘Kutular sana hasta’ yazısının sırrı ne?

*Satanizmde her şey bir kesikle başlıyor yani CUT /KESMEK. Birçok makalede kendine zarar vermenin ve kesmenin şeytanlar için önemine değiniliyor.

*Ayrıca İngilizce'deki Cute/sevimli, yakışıklı ve 's' takısı almış Cutes/kesikler arasındaki sesteşlik ve ince ayrım, satanistler açısından olaya bir alegorik anlam katıyor. Satanist ilk emir 'Bedenini kes ve şeytana tapın' olarak görülüyor. Yani şeytana tapınmanın ilk şartı 'CUT/KESMEK' oluyor.