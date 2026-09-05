SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı'nın 19 yıllık cinayet sarmalı, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. İstanbul'da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı öldürüp evinin yakınına gömen katil Fethi Dağlı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Dağlı'nın sevgilisi Merve P.'nin cep telefonunun da cinayetin işlendiği değerlendirilen günlerde "vahşet evi" nde sinyal verdiği ortaya çıktı! Fethi Dağlı'nın savcı ve polis ekipleri eşliğinde yapılan yer gösterme işleminde ise dehşet verici detaylar yer aldı. Dağlı, Zeynep'le nasıl karşılaştığını, eve nasıl gittiklerini, genç kızın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin kömürlüğe nasıl taşındığını tek tek anlattı.