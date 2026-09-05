Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı'nın 19 yıllık cinayet sarmalı, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. İstanbul'da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı öldürüp evinin yakınına gömen katil Fethi Dağlı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Dağlı'nın sevgilisi Merve P.'nin cep telefonunun da cinayetin işlendiği değerlendirilen günlerde "vahşet evi" nde sinyal verdiği ortaya çıktı! Fethi Dağlı'nın savcı ve polis ekipleri eşliğinde yapılan yer gösterme işleminde ise dehşet verici detaylar yer aldı. Dağlı, Zeynep'le nasıl karşılaştığını, eve nasıl gittiklerini, genç kızın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin kömürlüğe nasıl taşındığını tek tek anlattı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 10:49
SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

SON DAKİKA… İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yıllar sonra yeniden ele aldığı Zeynep Yıldırım dosyasında yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

AĞABEYİ VE SEVGİLİSİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Fethi Dağlı'nın yanı sıra ağabeyi Yaşar Dağlı, sevgilisi Merve P., Deniz K., Mustafa A. ve İsa A. adlı kişiler soruşturma kapsamına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Fethi Dağlı'nın poliste ve yer gösterme işleminde verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

FETHİ DAĞLI'NIN POLİSTEKİ İFADESİ

Fethi Dağlı, poliste verdiği ifadesinde Zeynep Yıldırım'ı daha önceden tanımadığını, olay günü evinin yanındaki kafede İsa, Yaşar ve Mustafa ile otururken genç kızı yolda halsiz halde gördüğünü anlattı. Daha sonra marketten alışveriş yaparak Zeynep'i evine götürdüğünü söyleyen Dağlı, yaklaşık 10 dakika sonra ağabeyi Yaşar Dağlı'nın da eve geldiğini belirtti.

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SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

Fethi Dağlı, Zeynep'in bir süre sonra uyuşturucu madde istemesi üzerine ağabeyiyle arasında arbede çıktığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Dağlı, ağabeyi Yaşar'ın Zeynep'i salondaki koltuk üzerinde elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

O EVDE CİNAYETİ ANLATTI

Polisteki sorgusunda cinayetle ilgili bildiklerini anlatan Fethi Dağlı, bu kez savcı ve polis ekipleri eşliğinde Esenyurt'taki "vahşet evi"ne götürüldü. Dağlı, ekipleri salon bölümüne götürdü ve mavi renkli kanepeyi göstererek olayın burada gerçekleştiğini anlattı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

Yer gösterme işleminde Zeynep Yıldırım'la nasıl karşılaştığını anlatan Dağlı, "Zeynep ile ikamet dışında tanıştım. Yardımcı olmak amacıyla yanına gittim çünkü sarhoş gibiydi. Bana uyuşturucu maddeden bahsetti. Tekelden alkol aldım ve eve doğru geçtim. Zeynep de peşimden geldi, birlikte eve girdik" dedi.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

"AĞABEYİM BOĞAZINI 15 DAKİKA KADAR SIKTI"

Cinayetin işlendiği salonu ve mavi renkli kanepeyi gösteren Fethi Dağlı, ağabeyi Yaşar Dağlı ile Zeynep arasında arbede çıktığını iddia etti. Dağlı, "Ağabeyim ile Zeynep boğuşmaya başladılar. Tahminimce ağabeyim Zeynep'e birliktelik teklif etti. Kabul etmeyince Yaşar eliyle boğazını yaklaşık 15 dakika kadar sıktı. Ben bir şey yapamadım çünkü ağabeyim Yaşar bana tokat attı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

"ZEYNEP'İN CESEDİNİ KORKULUKLARDAN YAŞAR'A UZATTIM"

Fethi Dağlı, daha sonra salonun penceresini ve evin arkasındaki kömürlüğü göstererek cesedin nasıl taşındığını da anlattı. Dağlı, "Ağabeyim, 'Sen oradan tut, ben arkadan tutacağım' dedi. Ben evin arkasından dolaşıp Zeynep'i korkuluklardan Yaşar'a uzattım.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

Ağabeyim kömürlükte maktulle 15-20 dakika kadar kaldı" dedi. Dağlı, cesedin yaklaşık 4 yıl boyunca burada kaldığını belirterek, "Camlar açılmayacak kadar koku vardı, komşulardan kokuyu soran da olmadı. Günümüze kadar maktul bu kömürlük kısmında kaldı" diye konuştu.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

YAŞAR DAĞLI: "KARDEŞİM BANA İFTİRA ATIYOR"

Fethi Dağlı, Zeynep'i ağabeyi Yaşar Dağlı'nın boğarak öldürdüğünü anlatırken, Yaşar Dağlı ise kardeşinin tüm iddialarını reddetti. Yaşar Dağlı, Zeynep'i tanımadığını, böyle bir olayın yaşanmadığını ve kardeşi Fethi'nin kendisine iftira attığını söyledi.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

HTS KAYITLARI 4 İSMİ DOSYAYA SOKTU

Peki, katil zanlısı Fethi Dağlı ile ağabeyi Yaşar Dağlı dışında tutuklanan 4 kişi olayın neresinde yer almıştı? Polisin film gibi yürüttüğü çalışmayla o ayrıntılar da tek tek ortaya çıktı. Polis, Zeynep'in öldürüldüğü değerlendirilen tarihlerde Fethi ve Yaşar Dağlı ile irtibatlı kişilerin telefon hareketlerini mercek altına aldı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

SEVGİLİSİNİN TELEFONU OLAY YERİNDEN SİNYAL VERDİ

HTS incelemesinde Fethi Dağlı'nın o tarihlerde sevgilisi olduğu belirtilen Merve P.'nin telefonunun, cinayetin gerçekleştiği değerlendirilen günlerde Zeynep'in öldürüldüğü evden sinyal verdiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

FETHİ VE YAŞAR'LA YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Fethi ve Yaşar Dağlı'nın arkadaşı Deniz K.'nın ise Zeynep'in öldürüldüğü değerlendirilen tarihlerde iki kardeşle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Aynı çalışmada Mustafa A. ve İsa A.'nın da Fethi ve Yaşar Dağlı ile çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Ancak bu iki isimle ilgili soruşturma dosyasına giren bir başka önemli tespit daha vardı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

ZEYNEP İLE FETHİ'Yİ EVE GİRERKEN GÖRDÜLER

Soruşturma belgelerine göre Mustafa A. ile İsa A., Zeynep Yıldırım ile Fethi Dağlı'yı birlikte eve girerken gördü. Böylece iki ismin hem Fethi ve Yaşar Dağlı ile telefon trafiği hem de Zeynep'in eve girişine ilişkin görgü bilgileri dosyaya girdi.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

POLİS ŞİMDİ BAŞKA CİNAYET VAR MI, ONU ARAŞTIRIYOR

Zeynep Yıldırım'ın kemiklerinin bulunmasının ardından Fethi Dağlı hakkındaki araştırma burada bitmedi. Polis, Dağlı'nın başka kişileri de öldürmüş olabileceği ihtimali üzerine, ilk cinayetten tahliye edildiği 18 Mart 2022 ile Erva Raziye Asar cinayeti nedeniyle tutuklandığı 12 Temmuz 2024 arasındaki HTS kayıtlarını incelemeye aldı.

SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şimdi Fethi Dağlı'nın dışarıda bulunduğu bu dönemde başka kayıp vakalarıyla bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırıyor

#İSTANBUL #TÜRKİYE