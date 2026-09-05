SON DAKİKA… Seri katil Fethi Dağlı dehşet evinde cinayeti anlattı! 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’a böyle kıymış: Boğazını 15 dakika sıktı!

FETHİ VE YAŞAR'LA YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Fethi ve Yaşar Dağlı'nın arkadaşı Deniz K.'nın ise Zeynep'in öldürüldüğü değerlendirilen tarihlerde iki kardeşle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Aynı çalışmada Mustafa A. ve İsa A.'nın da Fethi ve Yaşar Dağlı ile çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Ancak bu iki isimle ilgili soruşturma dosyasına giren bir başka önemli tespit daha vardı.