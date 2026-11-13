Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79'u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79'u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

"Panelciler" olarak bilinen, insanlara ait bazı özel, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirerek mesajlaşma uygulamaları gruplarının üzerinden satan ve bilgileri tehdit ile şantaj amacıyla kullanan 79 kişi, İstanbul Emniyeti'nin "Avcı" isimli yapay zeka yazılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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Emir SOMER
Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 08:39
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 42 ilde eş zamanlı yapılan operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

Bir mesajlaşma uygulamasında oluşturulan gruplarda insanlara ait kişisel bilgilerin (Kimlik bilgileri, GSM numaraları vb.) yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığı ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edildi. İstanbul Emniyeti'nin "Avcı" isimli yapay zeka yazılımıyla yapılan tespitlerle; "Panelciler" olarak bilinen şüphelilerin konumları sabitlendi.

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

Söz konusu bilgilerin, kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı; ayrıca mağdur insanlara ait banka ve kredi kartlarının bilgilerinin de paylaşılması suretiyle bazı alışverişler yapıldığı belirlendi.

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SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

42 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Öte yandan insanların özel ve kişisel bilgilerinin bulunduğu sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz olarak erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığı da tespit edildi.

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

Bazı kişilerin sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği ve geri iade için para talep edilerek alındığı saptandı. İstanbul merkezli 42 ayrı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda dijital veri ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

İŞTE ELE GEÇİRİLEN BAZI YAZIŞMALAR...

SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL EMNİYETİ