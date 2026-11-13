SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79’u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar

Söz konusu bilgilerin, kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı; ayrıca mağdur insanlara ait banka ve kredi kartlarının bilgilerinin de paylaşılması suretiyle bazı alışverişler yapıldığı belirlendi.