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SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79'u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
SON DAKİKA... Siber çeteye Avcı darbesi! Kişisel verileri ele geçiren şüphelilerden 79'u yakalandı: Bilgileri çalıp şantaj yaptılar
"Panelciler" olarak bilinen, insanlara ait bazı özel, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirerek mesajlaşma uygulamaları gruplarının üzerinden satan ve bilgileri tehdit ile şantaj amacıyla kullanan 79 kişi, İstanbul Emniyeti'nin "Avcı" isimli yapay zeka yazılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 08:39