SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNACAK?

Sıfır bilgi aktarımı: Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek.

Sadece onay ekranı: Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek.

Gizlilik güvencesi: Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE BÜYÜK KOLAYLIK

Yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştıracak yeni bir model için çalışmalar devam ediyor.

Yeni sistemle, hastaneye gitmekte veya eczaneye ulaşmakta güçlük çeken 65 yaş üstü vatandaşlar, süresi dolan sağlık raporlarını ve ilaç reçetelerini tedavilerinde aksama olmadan alabilecek. Bu kişilerin sağlık raporlarının yenilenmesi kolaylaştırılacak, ihtiyaç duydukları ilaçları ise evlerine ulaştırılacak.