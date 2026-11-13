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SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak
SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak
SON DAKİKA… Sigara satışına yönelik hazırlanacak yeni yasal düzenlemede detaylar belli olmaya başladı. Çocukları tütün ürünlerinden korumak amacıyla hazırlanan düzenlemeye göre 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelerin ruhsatlarının askıya alınacak.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:45