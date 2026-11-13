Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

SON DAKİKA… Sigara satışına yönelik hazırlanacak yeni yasal düzenlemede detaylar belli olmaya başladı. Çocukları tütün ürünlerinden korumak amacıyla hazırlanan düzenlemeye göre 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelerin ruhsatlarının askıya alınacak.

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BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:45
SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

SON DAKİKA… AK Parti, Türkiye'de giderek artan sigara tüketimini azaltabilmek, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için yasal düzenleme hazırlığına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AK Parti grubuna yaptığı sunumlarda, yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaştığına dikkat çekildi.

SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

O İŞLETMELERE AĞIR CEZA

Kanun teklifinin taslağında 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması değerlendiriliyor. Çocuklara sigara satışının tespit edilmesi halinde işletmelerin ruhsatlarının belirli süreyle askıya alınması, ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve tekrarlanan ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması seçenekler arasında bulunuyor.

SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

DENETİM SEFERBERLİĞİ

Mevcut cezaların güncellenmesi de hazırlığın önemli ayaklarından olacak. Bakanlıklara bağlı denetim ekiplerinin daha sık sahaya çıkması, çapraz denetimlerin artırılması ve ihlal tespitlerinde yaptırımların daha etkin uygulanması hedefleniyor. Sunumlarda özellikle kadınlar arasında sigara kullanımının yaygınlaşması öne çıktı. 2008-2025 döneminde kadınlarda tütün kullanım oranının yüzde 35 arttığına ilişkin veriler paylaşıldı. Erkeklerde ise kullanım oranının aynı dönemde gerilediği kaydedildi. Kadınlara yönelik slim sigara ürünlerinin yasaklanması ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

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SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

ELEKTRONİK YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı, sağlık alanında köklü değişiklikler içeren yeni bir yasa teklifi taslağı üzerinde çalışıyor. Yoğun şekilde yürütülen çalışmalarda, sigara satışında inisiyatifi bitirecek "Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi" getiriliyor.

Elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor. Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi şöyle çalışacak?

SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

Dijital altyapı: Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek.

QR kod okutma: Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak.

TC kimlik eşleşmesi: Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca TC Kimlik Numarası üzerinden sorgulama yapacak.

Anlık tespit: Yapılan bu eşleşmeyle, kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.

SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Detaylar belli oldu: O işletmelerin ruhsatları askıya alınacak

KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNACAK?

Sıfır bilgi aktarımı: Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek.

Sadece onay ekranı: Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek.

Gizlilik güvencesi: Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE BÜYÜK KOLAYLIK

Yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştıracak yeni bir model için çalışmalar devam ediyor.

Yeni sistemle, hastaneye gitmekte veya eczaneye ulaşmakta güçlük çeken 65 yaş üstü vatandaşlar, süresi dolan sağlık raporlarını ve ilaç reçetelerini tedavilerinde aksama olmadan alabilecek. Bu kişilerin sağlık raporlarının yenilenmesi kolaylaştırılacak, ihtiyaç duydukları ilaçları ise evlerine ulaştırılacak.