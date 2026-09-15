SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.