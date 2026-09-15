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SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı çıktı!
SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı çıktı!
Silivri açıklarında dün bulunarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sır cesedin kimliği netleşti. Yapılan incelemeler sonucunda kahreden gerçek ortaya çıktı: Cansız bedenin, batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:06