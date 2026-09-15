Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı çıktı!

SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı çıktı!

Silivri açıklarında dün bulunarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sır cesedin kimliği netleşti. Yapılan incelemeler sonucunda kahreden gerçek ortaya çıktı: Cansız bedenin, batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

Mustafa KAYA
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:06
SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!
SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

Silivri açıklarında 14 gün önce batan gemideki müretebatlarla ilgili arama çalışmaları devam ederken Pazartesi günü öğleden sonra saat 13.15 sıralarında Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.

SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı çıktı! | Video

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

CESEDİN GEMİ MÜRETEBATINA AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN KAYIP YAKINLARINDAN KAN VE DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Silivri açıklarında bulunup Adli Tıp Kurumuna getirilen cesedin kimliğinin tespiti veya 14 gün önce kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi için günlerdir Silivri'de bekleyen mürettebat yakınlarından Kan ve DNA örnekleri alındı.

SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

CESEDİN 1.'NCİ KAPTAN YAŞAR KAYHAN'A AİT OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Sabah saatlerinde geminin mürettebatlarında Silivri açıklarında bulunan cesedin kime ait olduğu telaşı yaşandı. Daha önce Kaybolan Gemi mürettebatların yakınlarından alınan kan ve DNA örnekleri ile bulunan cesedin DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin 14 gündür kayıp olan birinci kaptan Yaşar Kayhan'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!

Diğer mürettebatların bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü ve yakınlarının kıyıdaki endişeli bekleyişlerinin devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA: Silivri açıklarında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanı çıktı!
#SİLİVRİ #ADLİ TIP KURUMU #TUĞBERK İMAMOĞLU