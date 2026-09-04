Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

SON DAKİKA… Marmara Denizi açıklarında önceki gün yaşanan gemi faciasında, Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada suya battı. 10 personeli arama çalışmaları sürerken ailelerin de endişeli bekleyişi başladı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin makinisti Eyüp Enes Cesur'un kazadan saatler önce ailesiyle görüştüğü ortaya çıktı. Acılı baba, oğlu ile yaptığı o görüşmeyi gözyaşları ile anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:12
SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında önceki gün saat 03.00 sıralarında Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 personelle irtibat kesildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Kayıp mürettebattan biri olan makinist Eyüp Enes Cesur'un Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki evinde endişeli bekleyiş sürüyor. Ailesinde 3 çocuğun en küçüğü olan Cesur'un denizcilik lisesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 8 yıldır mesleğini yaptığı öğrenildi.

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SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

Cesur'un babası Süleyman Cesur, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Ölü ya da diri. Diri olmasını umut ediyoruz ama aksi durumda en azından cenazemizi alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Biz dertliyiz, ateş düşmüş yanıyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

'EN SON KONUŞTUĞUMUZDA SOHBET ETTİK, GÜLÜYORDU, KEYİFLİYDİ'

Oğlunun geminin makine bölümünde makinist olarak çalıştığını kaydeden Cesur, "En son kazadan önceki gece telefonla görüntülü konuştuk. Sohbet ettik, gülüyordu, keyifliydi.

SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

Yaramızın kapatılması mümkün değil ama en azından acımızın hafifletilmesi için devlet büyüklerinden kaybımızın bulunmasını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…
SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…
#MARMARA DENİZİ #SİLİVRİ