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SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…
SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…
SON DAKİKA… Marmara Denizi açıklarında önceki gün yaşanan gemi faciasında, Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada suya battı. 10 personeli arama çalışmaları sürerken ailelerin de endişeli bekleyişi başladı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin makinisti Eyüp Enes Cesur'un kazadan saatler önce ailesiyle görüştüğü ortaya çıktı. Acılı baba, oğlu ile yaptığı o görüşmeyi gözyaşları ile anlattı.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:12