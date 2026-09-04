SON DAKİKA… Silivri’deki gemi faciasında endişeli bekleyiş! Tuğberk İmamoğlu’nun makinisti Eyüp Enes Cesur kazadan saatler önce ailesini aramış…

Cesur'un babası Süleyman Cesur, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Ölü ya da diri. Diri olmasını umut ediyoruz ama aksi durumda en azından cenazemizi alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Biz dertliyiz, ateş düşmüş yanıyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.