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SON DAKİKA | Sır perdesi kalkıyor! Gözler feth-i kabir işleminde: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yarın açılacak
SON DAKİKA | Sır perdesi kalkıyor! Gözler feth-i kabir işleminde: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yarın açılacak
FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının yarın açılması bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:37