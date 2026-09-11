SON DAKİKA | Sır perdesi kalkıyor! Gözler feth-i kabir işleminde: Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı yarın açılacak

Canlandırma işlemlerine hastanede de devam edildi ancak sonuç alınamadı. Resmi olarak 12 Kasım 2011'de 19.30'da hayatını kaybetti. 10 Şubat 2012'de Adli Tıp Kurumu kesin raporunda ölümün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiğini bildiriyor.

KOĞUŞ ARKADAŞLARI OLAY YERİ TEMİZLİĞİ Mİ YAPTI



Kozinoğlu hastaneye götürülmesinden sonra koğuş arkadaşlarının Kozinoğlu'nun kaldığı 4 numaralı odaya birden fazla kez girdikleri, gazete ve kahve fincanı gibi bazı eşyaları odadan çıkardıkları, odanın ancak saat 22.07 sıralarında kilitlendiği ve olay yeri incelemesinin ise 23.20'den sonra gerçekleştirildiği anlaşıldı.