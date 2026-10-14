Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

SON DAKİKA… Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebek ailesiyle birlikte kaldığı çadırda kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine yapılan aramalarda Büşra bebeğe ait bir ize ulaşılamadı. 1 ayı aşkın süredir bölgede arama çalışmaları sürerken, ekipler bugün o bölgeye yoğunlaştı! İşte son durum…

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AA
Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 13:03
SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 45 personel ve 6 araç görev alıyor.

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 45 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

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SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

#SİVAS