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SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…
SON DAKİKA… Sivas’ta Büşra bebek bulundu mu? Devam eden arama çalışmalarında yeni gelişme: bölgeye giriş çıkışlarda hareketlilik…
SON DAKİKA… Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebek ailesiyle birlikte kaldığı çadırda kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine yapılan aramalarda Büşra bebeğe ait bir ize ulaşılamadı. 1 ayı aşkın süredir bölgede arama çalışmaları sürerken, ekipler bugün o bölgeye yoğunlaştı! İşte son durum…
Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 13:03