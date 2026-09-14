Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: 'Babası araziye götürüp...'
SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: "Babası araziye götürüp..."
Son dakika haberleri... Sivas'ta sırra kadem basan Büşra bebek soruşturmasında Türkiye'yi sarsacak yeni gelişme! Eşinin tehditleri yüzünden susan anne savcılıkta her şeyi tek tek itiraf etti. Soruşturmanın seyrini tamamen değiştiren o korkunç iddia ve cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 16:46