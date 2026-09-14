SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: "Babası araziye götürüp..."

BABA TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ: YAYLA KAPATILDI, GÖZALTI SAYISI 9'A FIRLADI!

Annenin kan donduran tüm bu cinayet itiraflarına ve kurguların çökmesine rağmen, gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı suçlamaları reddederek ilk kayıp hikayesinde direnmeye devam ediyor. Olayın çok yönlü olarak araştırılması kapsamında anne, baba ve çadır komşularının yanı sıra olay günü yaylada bulunan bir veteriner hekimin de aralarında olduğu toplam 6 kişinin sorgusu sürerken, sürece dahil olduğu düşünülen üç kişi daha gözaltına alındı.