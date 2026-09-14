Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: 'Babası araziye götürüp...'

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: "Babası araziye götürüp..."

Son dakika haberleri... Sivas'ta sırra kadem basan Büşra bebek soruşturmasında Türkiye'yi sarsacak yeni gelişme! Eşinin tehditleri yüzünden susan anne savcılıkta her şeyi tek tek itiraf etti. Soruşturmanın seyrini tamamen değiştiren o korkunç iddia ve cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı...

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 16:46
SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

Sivas'ta günlerdir umutla aranan 11 aylık kayıp Büşra bebek olayında Türkiye'nin kanını donduran flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Önce 'vahşi hayvan kaçırdı' kurgusuyla hedef şaşırtan, ardından 'para karşılığı satıldı' yalanına sığınan ailenin karanlık sırrını, annenin savcılıktaki şoke eden itirafı çözdü.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

Olayın başından beri Diyarbakır'dan bölgeye gelen mevsimlik işçi ailenin tavırları köy halkının dikkatinden kaçmamıştı. Büşra bebeğin kaybolduğu çadırlar bölgesine yakın konumdaki Göndüren köyü sakinlerinden Neşet Balım'ın jandarmaya verdiği bilgiler, cinayet şüphesini daha ilk günlerde alevlendirmişti.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

"ANNE VE BABASI ÇOK RAHATTI"

Çocuğu kaybolan bir anne babanın çırpınıp ağlaması gerektiğini belirten Balım, ailenin aşırı soğukkanlı tavırlarına dikkat çekerek, "Anne ve babası çok rahattı, çocukları kayıp bir aile gibi davranmıyorlardı. Biz başından beri bu aileden şüpheleniyorduk" sözleriyle aslında olayın arkasındaki kurguyu gözler önüne sermişti.

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SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

VAHŞİ HAYVAN VE 'SATILDI' YALANI NASIL ÇÖKTÜ? ARAZİYE BIRAKILAN KIYAFETLER OYUNU BOZDU

Soruşturma boyunca ailenin olayı örtbas etmek için başvurduğu tüm senaryolar, jandarmanın titiz ve detaylı incelemeleri sonucu tek tek çürütüldü. İlk etapta ortaya atılan "vahşi hayvan kaçırdı" ihtimali, bebeğin çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bulunan kıyafetlerinde hiçbir yırtık veya kan izi olmamasıyla tamamen rafa kalktı.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

Kusursuz haldeki bu elbiselerin, aile tarafından hedef şaşırtmak için araziye bırakıldığı anlaşıldı. Ardından anne Elif Balıkçı'nın, beyaz renkli bir araçla gelen kişilere "eşinin bebeği para karşılığı sattığını" öne sürdüğü iğrenç ticaret iddiası da son savcılık ifadesiyle çökmüş oldu. Ailenin tüm bu yalanları, aslında vahşi cinayeti gizlemek için uydurduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

ANNENİN KAN DONDURAN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Elif Balıkçı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İlk beyanlarını eşinin korkutması ve yönlendirmesiyle verdiğini bildirerek ifadesini değiştiren anne, yeni ifadesinde, baba Yusuf Balıkçı'nın çocuğu sırtına sert bir şekilde vurup öldürdüğünü, çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürüp taşların arasına bıraktığını iddia etti.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

BABA TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ: YAYLA KAPATILDI, GÖZALTI SAYISI 9'A FIRLADI!

Annenin kan donduran tüm bu cinayet itiraflarına ve kurguların çökmesine rağmen, gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı suçlamaları reddederek ilk kayıp hikayesinde direnmeye devam ediyor. Olayın çok yönlü olarak araştırılması kapsamında anne, baba ve çadır komşularının yanı sıra olay günü yaylada bulunan bir veteriner hekimin de aralarında olduğu toplam 6 kişinin sorgusu sürerken, sürece dahil olduğu düşünülen üç kişi daha gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...

Beyaz araç iddialarına karşı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen jandarma ekipleri, delillerin karartılmasını önlemek amacıyla olayın yaşandığı yaylayı sivil giriş çıkışlarına tamamen kapattı.

SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...
SON DAKİKA | Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında flaş gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: Babası araziye götürüp...
#SİVAS #TÜRKİYE