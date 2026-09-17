SON DAKİKA: Sivas'ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! "Bir adam geldi, battaniyeye sarıp..." 1 milyonluk borç detayı

ANNE İLK İFADESİNDE VETERİNERİ TEŞHİS ETTİ

Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde çadırların bulunduğu bölgeye beyaz bir aracın geldiğini, iki kişinin araçtan indiğini ve bir kişinin çadıra girerek Büşra'yı aldığını öne sürdü. Kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından verildiğini ve eşinin yaklaşık 1 milyon lira borcu bulunduğunu iddia eden Balıkçı, olayın bazı yakınları tarafından görüldüğünü ve kayıp olayının kurgu olduğunu söyledi.