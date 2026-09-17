Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Sivas'ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! 'Bir adam geldi, battaniyeye sarıp...' 1 milyonluk borç detayı

SON DAKİKA: Sivas'ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! "Bir adam geldi, battaniyeye sarıp..." 1 milyonluk borç detayı

Son dakika haberleri... Sivas'ın Divriği ilçesinde çadırda uyurken kaybolan 1 yaşındaki Büşra bebek soruşturmasında şoke eden son dakika gelişmesi... Annenin çelişkili ifadeleriyle düğümlenen dosyada kan donduran sırrı, Büşra'nın kardeşleri çözdü. "Baba borcu karşılığı bebek" iddialarının gölgesinde yürütülen soruşturmada anne ve baba dahil 6 kişi cezaevine gönderildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 13:19
SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde Elif Balıkçı, 10 Eylül günü saat 22.00 sıralarında yanında uyuyan 2025 doğumlu kızı Büşra'nın kaybolduğunu fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı aramalarda iz takip köpekleri ve dronlar kullanıldı. Çadır ve eklentilerinde yapılan aramalarda iz bulunamazken, yaklaşık 3 kilometre mesafede Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Göndüren ve Kızılcaören köylerindeki kamera kayıtları ise sistemlerdeki arızalar nedeniyle sonuç vermedi.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

ANNE İLK İFADESİNDE VETERİNERİ TEŞHİS ETTİ

Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde çadırların bulunduğu bölgeye beyaz bir aracın geldiğini, iki kişinin araçtan indiğini ve bir kişinin çadıra girerek Büşra'yı aldığını öne sürdü. Kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından verildiğini ve eşinin yaklaşık 1 milyon lira borcu bulunduğunu iddia eden Balıkçı, olayın bazı yakınları tarafından görüldüğünü ve kayıp olayının kurgu olduğunu söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

Balıkçı daha sonra çocuğu alan kişinin veteriner Mehmet Çetin olduğunu belirterek fotoğraflı teşhis yaptı. Çetin suçlamaları reddetti. Üzerine kayıtlı beyaz Ford marka aracın PTS kayıtlarında 10 Eylül günü saat 18.58'de Divriği-Zara karayolundan geçtiği belirlendi. Ancak evinde yapılan aramalarda herhangi bir delile ulaşılamadı ve Çetin adli kontrolle serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

ŞÜPHELİNİN EVİNDE BEBEK MALZEMELERİ

Soruşturma sırasında köy muhtarını arayan telefonun Mehmet Dinç adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi üzerine Dinç de gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada bebek şampuanı, iki şişe içerisinde bebek veya anne sütü olduğu değerlendirilen maddeler ile farklı markalarda bebek şampuanları ele geçirildi.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

ANNE BU KEZ EŞİNİ SUÇLADI

Elif Balıkçı 14 Eylül'deki savcılık ifadesinde ise önceki anlatımından vazgeçerek Büşra'yı eşi Yusuf'un öldürüp çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye bıraktığını öne sürdü. İlk ifadesini eşinden korktuğu ve onun yönlendirmesiyle verdiğini söyleyen Balıkçı'nın gösterdiği yerde yapılan aramada da Büşra bulunamadı.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

ÇOCUKLARIN İFADELERİ SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın seyri, Büşra'nın kardeşlerinin 16 Eylül'de verdikleri ifadelerle yeniden değişti. 2017 doğumlu Ramazan Balıkçı, olay gecesi daha önceden tanıdığı ve ismini Mehmet olarak bildiği bir kişinin çadıra girerek Büşra'yı kucağına alıp götürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

Ramazan, babasının bu kişiye borcu bulunduğunu ve daha önce Büşra'nın ona verileceğine ilişkin konuşmalar yapıldığını anlattı. Fotoğraf üzerinden yapılan teşhiste Ramazan, Mehmet Kızılkaya'yı kardeşini götüren kişi olarak gösterdi. 2018 doğumlu Hilal Balıkçı da Büşra'nın Mehmet olarak bildiği kişi tarafından battaniyeye sarılarak çadırdan çıkarıldığını gördüğünü söyledi. 2021 doğumlu A. Balıkçı ise kendisine gösterilen fotoğraflar arasında Mehmet Kızılkaya'ya tepki gösterdi.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

MEHMET KIZILKAYA DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Çocukların ifadelerinin ardından Elif Balıkçı 16 Eylül'de yeniden ifade verdi. Balıkçı, Büşra'nın yaşıyor olabileceğini ve fotoğraftaki kişinin Mehmet Kızılkaya olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

Yusuf Balıkçı'nın Kızılkaya'ya borcu bulunduğunu belirten anne, önceki ifadelerini eşi Yusuf ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi. Mehmet Kızılkaya yakalanarak gözaltına alındı ve Divriği'ye getirildi.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Rahime Budak, Özcan Budak, Mihdat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı
SON DAKİKA: Sivas’ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! Bir adam geldi, battaniyeye sarıp... 1 milyonluk borç detayı
#SİVAS