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SON DAKİKA: Sivas'ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! 'Bir adam geldi, battaniyeye sarıp...' 1 milyonluk borç detayı
SON DAKİKA: Sivas'ta kayıp Büşra bebek olayında kardeşleri o geceyi anlattı! "Bir adam geldi, battaniyeye sarıp..." 1 milyonluk borç detayı
Son dakika haberleri... Sivas'ın Divriği ilçesinde çadırda uyurken kaybolan 1 yaşındaki Büşra bebek soruşturmasında şoke eden son dakika gelişmesi... Annenin çelişkili ifadeleriyle düğümlenen dosyada kan donduran sırrı, Büşra'nın kardeşleri çözdü. "Baba borcu karşılığı bebek" iddialarının gölgesinde yürütülen soruşturmada anne ve baba dahil 6 kişi cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 13:19