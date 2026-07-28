Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

SON DAKİKA… Ankara'da Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan 7 şüpheli tutuklandı. SABAH, tanık beyanları ile şüphelilere ait cep telefonlarında yapılan incelemelerde yer alan dikkat çekici detaylara ulaştı. Tanıklardan biri, işletmenin bazı uygulamalarda buluşma noktası olarak kullanıldığını anlatırken, bir başka tanık ise müşteriler arasında yakın temas yaşandığını anlattı. Dosyada yer alan telefon yazışmalarında ise "Ben yanımdaki manitayı getir, ben de sana manita getiriyorum" ve "İşe yarar kimse var mı?" şeklindeki mesajlar ise mide bulandırdı!

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:29
SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ile "müstehcenlik" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında işletme hakkında yapılan CİMER ihbarları, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumları birlikte değerlendirildi.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

Yapılan değerlendirmeler sonucunda işletmede cinsel nitelikli gösterilerin organize edildiği, fiziki cinsel fiiller ile teşhir niteliğindeki eylemlerin gerçekleştirildiği ve bu tür eylemlere yer ve imkan sağlandığına yönelik bulgular elde edildi. Bu kapsamda, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/9507 Değişik İş sayılı kararıdoğrultusunda işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

CEP TELEFONUNDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Soruşturma kapsamında işletmenin mesul müdürü Şenhan Şenel'in cep telefonunda yapılan incelemede, işletme içerisinde kaydedildiği ve müstehcen nitelikte olduğu değerlendirilen bazı dans görüntülerinin, işletme sahibi Ceyhun Toker'in eşi ve aynı zamanda işletme çalışanı olan Hayriye Bayazıdoğlu Toker'e gönderildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

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SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

Söz konusu görüntülerin, Hayriye Bayazıdoğlu Toker tarafından işletmeye ait sosyal medya hesabında paylaşıldığı değerlendirilirken, şüphelinin ifadesinde de görüntülerin paylaşılmasına ilişkin tevilli ikrar niteliğinde beyanlarda bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA EK SUÇLAMA

Elde edilen dijital bulgular ve şüpheli beyanları doğrultusunda, işletme sahibi Ceyhun Toker, mesul müdür Şenhan Şenel ve işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker hakkında ayrıca müstehcenlik suçundan da işlem yapıldı.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında; Ceyhun Toker (işletme sahibi), Şenhan Şenel (mesul müdür), Hayriye Bayazıdoğlu Toker (işletme çalışanı), Fatih Akkoç (işletme çalışanı), Ali Gültekin (işletme çalışanı), Bayram Çelik (işletme çalışanı), Fuat Karakuş (işletme çalışanı) olmak üzere toplam 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

TANIKLAR NELER ANLATTI?

Soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanlarında işletmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

H.Ö., ifadesinde Hornet isimli uygulamaya üye olduğunu, uygulamada Sixtiees isimli işletmenin buluşma noktası olarak kullanıldığını vurguladı. H.Ö., uygulamada 18 yaşından küçük kişilerin de bulunduğunu, bir kullanıcının kadın kılığına girerek işletmeye gittiğini, burada tanıştığı orta yaşlı bir kişiyle otele gittiğine ilişkin paylaşımlar yaptığını gördüğünü söyledi. Ayrıca uygulamada uyuşturucu kullanımına yönelik ifadeler ile "liseliler yazsın, iyi harçlık veririm, maddi ve manevi destekte bulunurum" şeklindeki mesajlara da rastladığını beyan etti.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

EŞCİNSEL PARTİLER DÜZENLENDİ

E.H. ise ifadesinde, Ankara'da düzenlenen eşcinsel partilerine ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla karşılaştığını, farklı tarihlerde çeşitli organizasyonlar planlandığını gördüğünü belirtti. Paylaşımlarda eşcinsellik temalı dizi ve görsellerin kullanıldığını, yapılacak etkinliklerin temasının açık şekilde belirtildiğini ifade eden E.H., bu nedenle rahatsız olarak ihbarda bulunduğunu söyledi. A.K., 25 Temmuz 2026 tarihinde Sixtiees'e geldiğini, daha önce de işletmeye gittiğini belirterek kadın ve erkek dansçıların sahne aldığını, zennelerin gösteriler düzenlediğini, müşteriler ile çalışanlar arasında yakın fiziksel temas yaşandığını ve kafes içerisinde dans eden kişilerin bulunduğunu kaydetti.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

"ERKEKLER BİRBİRLERİYLE FİZİKSEL TEMAS KURUYORDU"

E.B. de 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmeye geldiğini, kadın ve erkek dansçılar ile zennelerin bulunduğunu, iş yerinde kafes bulunduğunu ve müşterilerin burada dans ederek birbirleriyle yakın temas kurduklarını vurguladı. M.K., yaklaşık bir ay önce tekrar gittiği Sixtiees isimli işletmede erkeklerin birbirleriyle fiziksel temas kurarak erotik tarzda dans ettiklerini ve üstü yarı çıplak şekilde gösteriler yapıldığını gördüğünü belirtti.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

"CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMAK AMACIYLA İŞLETMEDEN AYRILDILAR"

F.D. ise 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede erkeklerin alkol aldıktan sonra birbirleriyle müstehcen şekilde dans ederek eğlendiklerini, bazı kişilerin burada tanışıp cinsel birliktelik amacıyla işletmeden ayrıldıklarını gördüğünü ifade etti. F.D., benzer tekliflerin kendisine de yapıldığını ancak kabul etmediğini ifade etti.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

E.A. da 26 Temmuz 2026 tarihinde işletmeye geldiğini, cinsel yönelimi nedeniyle burayı tercih ettiğini ve kendisine işletmede partner bulabileceğinin söylendiğini belirtti. E.A., işletmeyi tavsiye eden arkadaşının da "Dikkat et, sana dokunmak ve temas etmek isteyen çok olur" dediğini aktardı.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

TELEFON İNCELEMELERİNDE DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMALAR

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait cep telefonlarında yapılan incelemelerde çok sayıda dikkat çeken mesajlaşma kaydına ulaşıldı.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

Dosyaya giren yazışmalarda cinsel içerikli ifadelerin bulunduğu, kişiler arasında partner bulmaya yönelik yazışmaların yer aldığı, "Ben yanımdaki manitayı getir, ben de sana manita getiriyorum" ve "Bu bebenin numarası var mı?" şeklindeki mesajların tespit edildiği belirtildi.

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

Mesaj içeriklerinde ayrıca işletmeye gelen kişilerle ilgili "Nasıl durumlar?", "İyi mi gelenler yoksa kötü mü?", "İşe yarar kimse var mı?" ve "Bana göre var mı, bunlar sana yaramaz" şeklinde ifadelerin de yer aldığı kaydedildi.

#ANKARA