Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

SON DAKİKA… Sixtiees Pub soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından çıkan mesajlar mide bulandırdı: Sana manita getiriyorum

SON DAKİKA… Ankara'da Sixtiees Pub isimli işletmeye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan 7 şüpheli tutuklandı. SABAH, tanık beyanları ile şüphelilere ait cep telefonlarında yapılan incelemelerde yer alan dikkat çekici detaylara ulaştı. Tanıklardan biri, işletmenin bazı uygulamalarda buluşma noktası olarak kullanıldığını anlatırken, bir başka tanık ise müşteriler arasında yakın temas yaşandığını anlattı. Dosyada yer alan telefon yazışmalarında ise "Ben yanımdaki manitayı getir, ben de sana manita getiriyorum" ve "İşe yarar kimse var mı?" şeklindeki mesajlar ise mide bulandırdı!

Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:29