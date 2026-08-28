SON DAKİKA… Siyah Şapkalı Hacker çetesi iddianamesi tamamlandı! 19 milyon 800 bin kişinin verilerine ulaşmışlar: İşte istenen ceza

İddianamede, "HSYS harflerinin açılımıyla ilgili olarak tarafımızca yapılan araştırmada Halk Sağlığı Yönetim Sistemi olduğu ve verilerin bu sistem üzerinden kopyalandığının değerlendirildiği, bu uygulamanın ve verilerin birden fazla materyal içerisinde olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İncelemeye ilişkin iddianamede şu tespitler yer aldı:

"Sorgu panelleri içerisinde 'Mernis Sistem' isimli klasör içerisinde 'Full exe' isimli uygulamanın olduğu, uygulamanın çalıştırıldığında TC kimlik numarası girilerek yapılan sorgulamada kişiye ait kişisel bilgilerin geldiğinin görüldüğü, uygulamanın kendi içerisinde bulunan veri tabanından sorgulama yaptığının tespit edildiği, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin veri tabanının kopyalandığı tarafımızca değerlendirilmektedir."

Örgütün tespitini engellemek maksadıyla toplantılarını internet uygulamaları üzerinden video konferans olarak yaptığı, bilişim sistemlerini ele geçirmeye yönelik eğitim toplantıları düzenlediği aktarılan iddianamede, örgütün diğer amacının kişisel verileri ele geçirmek, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanına sızarak veri tabanında bulunan verileri kopyalamak olduğu anlatıldı.

Bu örgütün, banka ve bilişim sistemlerine girerek başkalarına ait hesaplardan para transferi, nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren suç örgütlerine kişisel veri temin etme, üçüncü kişilere ait banka veya kredi kartlarını kopyalayarak para çekmek gibi faaliyetleri olduğu aktarılan iddianamede, sanık Osman Yıldırım'ın evinde ele geçirilen dijitallerde yapılan inceleme de yer aldı.