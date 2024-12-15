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SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 22 Şubat'ta silahla ölen Pınar B.'nin gardiyan eşi Rıdvan B.'nin 3 ay tutuklu kalıp tahliye edilmesine itiraz eden ağabeyi Erdal Sevim hukuk mücadelesi başlattı. Sevim, "Kardeşim aldatıldığını öğrenince memlekete döndü. Ailece geldiler ve dönmesini istediler. Kardeşim bir şans daha vermek istedi. Ama o katledildi. İntihar süsü vermek istiyorlar." dedi.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Giriş Tarihi: 15.12.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 06:57
SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Son dakika haberi: Olay 22 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Ebe hemşire Pınar B,, infaz koruma memuru olan eşi Rıdvan B.'nin (31) aracında olduğu sırada eşine ait silahtan çıkan kurşunla göğsünden yaralandı.

SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Pınar hastanede öldü, kocası ise kolundan hafif yaralandı. 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanan Rıdvan B., 3 ay sonra 11 Haziran'da tahliye edildi. Ev hapsi kararı da kaldırıldı. Savcılık karara itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti.

SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini savunan Adıyamanlı aile hukuk mücadelesi başlattı. Öğretmen olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ta kız kardeşi için gece gündüz çaba harcayan Erdal Sevim, adalet yerini bulana kadar mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Erdal Sevim, "Olay gerçekleştiğinde Rıdvan B. sağlık ya da emniyet güçlerine haber vermedi. Hastane yerine babasının evine gitmiş. Biz yargılama ve soruşturma sürecinde şahsın adil bir şekilde yargılanmadığını düşünüyoruz.

Etkin soruşturma ve adil yargılanma talep ediyoruz. Dosyada birçok şüphe, birçok çelişki var ve bu çelişkilerin giderilmesini istiyoruz." dedi.

SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Çelişkilerin en büyüğünün Rıdvan B.'nin herhangi bir sağlık kurumuna, emniyet güçlerine haber vermemesi olduğunu kaydeden ağabey Erdal Sevim, "Kardeşim ne yazık ki zaman kaybedildiği için hastaneye vardığında hayatını kaybetti.

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