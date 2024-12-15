SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia

Erdal Sevim, "Olay gerçekleştiğinde Rıdvan B. sağlık ya da emniyet güçlerine haber vermedi. Hastane yerine babasının evine gitmiş. Biz yargılama ve soruşturma sürecinde şahsın adil bir şekilde yargılanmadığını düşünüyoruz.



Etkin soruşturma ve adil yargılanma talep ediyoruz. Dosyada birçok şüphe, birçok çelişki var ve bu çelişkilerin giderilmesini istiyoruz." dedi.