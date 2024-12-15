SON DAKİKA | Son bir şans verdi canından oldu! Şüpheli şekilde ölen pınarın ağabeyinden çarpıcı iddia
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 22 Şubat'ta silahla ölen Pınar B.'nin gardiyan eşi Rıdvan B.'nin 3 ay tutuklu kalıp tahliye edilmesine itiraz eden ağabeyi Erdal Sevim hukuk mücadelesi başlattı. Sevim, "Kardeşim aldatıldığını öğrenince memlekete döndü. Ailece geldiler ve dönmesini istediler. Kardeşim bir şans daha vermek istedi. Ama o katledildi. İntihar süsü vermek istiyorlar." dedi.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 06:57