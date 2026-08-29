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SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol
SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol
Son dakika haberi: Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz'ın İstanbul Beşiktaş Bebek'teki evinde silahlı saldırıya uğramasının ardından soruşturmanın perde arkasına ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. SABAH gazetesinin elde ettiği bilgilere göre; Yılmaz'a evinin salonunda kurşun yağdıran kişinin Soner Yılmaz'ı çok yakından tanıyan arkadaşı Kerim B. (30) olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 08:21