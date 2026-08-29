SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

MEHMET ALİ YILMAZ'IN SAĞ KOLU



SABAH gazetesi bu saldırının arka planını tek tek deşifre etti ve Çeşme'deki otel saldırısından Yılmaz ailesinin sağ kolu denilen adama kadar tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli Kerim B'nin bir dönem Mehmet Ali Yılmaz'ın sağ kolu denilecek kadar yakın çalışanlarından Kadir B'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.