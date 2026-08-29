Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

Son dakika haberi: Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz'ın İstanbul Beşiktaş Bebek'teki evinde silahlı saldırıya uğramasının ardından soruşturmanın perde arkasına ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. SABAH gazetesinin elde ettiği bilgilere göre; Yılmaz'a evinin salonunda kurşun yağdıran kişinin Soner Yılmaz'ı çok yakından tanıyan arkadaşı Kerim B. (30) olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 08:21
SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

Son dakika haberi: Beşiktaş Bebek'te meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz evindeyken kapıya tanıdıkları Kerim B. geldi. Güvenliğin tanıdığı Kerim B. içeri alındı ve Soner Yılmaz ile yaklaşık 1 saat sohbet etti.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

Daha sonra Kerim B. aracına doğru gitti. İddiaya göre; oradan silahını aldı ve 'İçeride sigaramı unuttum' deyip salona döndü. Solanda oturan Soner Yılmaz'a 5 kurşun sıktı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Soner Yılmaz hastaneye kaldırıldı, şüpheli Kerim B. ise olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

MEHMET ALİ YILMAZ'IN SAĞ KOLU

SABAH gazetesi bu saldırının arka planını tek tek deşifre etti ve Çeşme'deki otel saldırısından Yılmaz ailesinin sağ kolu denilen adama kadar tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli Kerim B'nin bir dönem Mehmet Ali Yılmaz'ın sağ kolu denilecek kadar yakın çalışanlarından Kadir B'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

2016 YILINDA OTEL SALDIRISI 2 ÖLÜ 6 YARALI

Kadir B'nin, Mayıs 2016'da Mehmet Ali Yılmaz'ın sahibi olduğu otelde yaşanan silahlı kavga nedeniyle yaklaşık 10 yıldır cezaevine olduğu öğrenildi. İddiaya göre; oteldeki plaj işletmecileri ile Yılmaz'ın adamları arasındaki husumet; iki grubun uzun namlulu silahlarla çatışmasına yol açtı. 24 Mayıs 2016'da yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

BABASININ MÜEBBET HAPSİ ONANDI

Çatışmada hem yaralanan hem de şüpheli olarak yargılanan Kadir B. ve adamları tutuklandı. 10 yıldır cezaevine olan Kadir B'nin cezası yakın zamanda Yargıtay tarafından onandı ve müebbet hapis cezası kesinleşti.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

ADAM HAPSE GİRİNCE AİLESİNE SAHİP ÇIKMIŞLAR

Bu sırada yakın çalışanlarından Kadir B'nin cezaevine girmesinin ardından Yılmaz ailesi Kadir B'nin çocuklarına akrabalarına sahip çıkıp destek olmayı sürdürdü. Çocukları Kerim B'nin okul masraflarını dahi karşıladı. İddiaya göre; Soner Yılmaz, Kerim B. ile özel olarak ilgilendi ve çeşitli desteklerde bulundu. Aralarındaki iletişim de bu şekilde sürdü.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

ARACINA DÖNDÜ SİLAHI ALIP KURŞUN YAĞDIRDI

Soner Yılmaz'ı kendi evinde vuran Kerim B'nin babasının davasının müebbet olarak onanması üzerine Yılmaz ailesini arayıp destek istediği ve bu sebeple konuşmak üzere evine gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre; Bebek'teki eve girerken Soner Yılmaz'la bu konuyu konuşmak istedi.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

İçeri girip 1 saat konuştu ama istediği cevabı alamayan Kerim B. aracına döndü silahını alıp solana gitti ve kurşun yağdırdı. Soner Yılmaz'a öldürme amacıyla hareket ettiği öne sürülen Kerim B'yi yakalama çalışmaları tüm hızıyla devem ediyor.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

ÖZEL EKİP KURULDU

Edinilen bilgilere göre; soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü'nün talimatıyla özel bir ekip oluşturuldu. Ekiplerin, saldırının öncesi ve sonrasındaki tüm bağlantıları mercek altına aldığı belirtildi.

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SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

KAMERA KAYITLARI VE BAĞLANTILAR İNCELENİYOR

Özel ekip Bebek ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelerken, saldırganın olay yerine nasıl geldiği, saldırı öncesinde kimlerle görüştüğü ve olayın ardından hangi güzergâhı kullanarak kaçtığı araştırılıyor.

SON DAKİKA | Soner Yılmaz evinin salonunda vurulmuştu! Çeşme’deki otel saldırısından Bebek’teki kurşunlamaya uzanan yol

Soruşturma kapsamında saldırının bütün yönleriyle aydınlatılması, saldırının nasıl planlandığının ve olayda başka kişilerin bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.