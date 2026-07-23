Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sözde hakim çetesine film gibi operasyon! Vatandaşı hatta eşini bile ‘hakimim’ diyerek dolandırmış: Evinden servet çıktı!

SON DAKİKA… Sözde hakim çetesine film gibi operasyon! Vatandaşı hatta eşini bile ‘hakimim’ diyerek dolandırmış: Evinden servet çıktı!

SON DAKİKA… İstanbul'da adli sorunları olan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle kandıran ve liderini çevreye "hakim" olarak tanıtan suç örgütüne operasyon yapıldı! Jandarma baskını sırasında apartman sakinlerinin "hakimi kaçırıyorlar" sanarak polise haber verdiği, şebeke liderinin doktor eşinin dahi kocasını gerçek bir hakim zannettiği ortaya çıktı! Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 hakim cübbesi ile 1 adet 1 milyon Euro değerinde senede, 2 adet banka dekontuna, 285 gram külçe altına, 6 bin 990 Euro'ya ve 8 bin dolara ulaşıldı! İşte operasyonun ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 12:09