Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | ‘Suça sürüklenen çocuklar’ için diversiyon modeli! Çalışmalar başladı: İşte yeni sistemin detayları
SON DAKİKA | ‘Suça sürüklenen çocuklar’ için diversiyon modeli! Çalışmalar başladı: İşte yeni sistemin detayları
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, kamuoyunda tartışılan "suça sürüklenen çocuklar" konusunda yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bu modelle çocuklar adli sicil kaydı oluşmadan, suç davranışından uzaklaştırılacak. Çocuğun suç makinası olmasının önüne geçilecek. Ailelere çocuklarla birlikte sorumluluk verilecek.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 07:51