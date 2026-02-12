SON DAKİKA | ‘Suça sürüklenen çocuklar’ için diversiyon modeli! Çalışmalar başladı: İşte yeni sistemin detayları

Bazı ülkeler bunu basit suçlarla sınırlı tutuyor, bazı ülkelerse buna daha ağır suçları da dahil ediyor. Ama genel eğilim, basit suçlarda, ilk defa suç işleyen çocuklarda ve belli sayıda suç işlenmesi halinde uygulanması. Çocuk kurallara uyarsa hakkındaki ceza soruşturması ya da yargılama kapanmış oluyor, yani bir anlamda beraat etmiş gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Uymazsa da yeniden ceza dosyası açılmış oluyor. Çocuk mahkemesinde yargılama nasıl oluyorsa o usullere tabi olarak yargılama tekrar başlamış oluyor."