SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

İstanbul merkezli, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex çetesi MİT'in film gibi operasyonuyla çökertildi. Şikayet sitelerindeki yorumların izini süren istihbarat; "İlker" ve "Can" sahte isimlerini kullanan kayınpeder-damat şebekesini deşifre etti. SABAH kan donduran detaylara ulaştı. Örgütün Kıbrıs'ta saklanan asıl beyni ise istihbaratın kusursuz stratejisiyle yurt dışı para muslukları kesilince paniğe kapılıp kendi ayaklarıyla Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. İşte dev soygunun detayları...