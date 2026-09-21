Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Sülale boyu' Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

SON DAKİKA! 'Sülale boyu' Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

İstanbul merkezli, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex çetesi MİT'in film gibi operasyonuyla çökertildi. Şikayet sitelerindeki yorumların izini süren istihbarat; "İlker" ve "Can" sahte isimlerini kullanan kayınpeder-damat şebekesini deşifre etti. SABAH kan donduran detaylara ulaştı. Örgütün Kıbrıs'ta saklanan asıl beyni ise istihbaratın kusursuz stratejisiyle yurt dışı para muslukları kesilince paniğe kapılıp kendi ayaklarıyla Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. İşte dev soygunun detayları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:56
SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

Uluslararası yasa dışı forex operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2024 yılının başlarında dünyanın en büyük iş ve kariyer platformlarından biri olan "Indeed" ve "Trustpilot" adlı sitenin yanı sıra Brezilya'nın en güçlü tüketici değerlendirme platformlarından Reclame Aqui'ya yapılan şikayetleri çapraz takibe almasıyla başladı. Bu platformlarda İstanbul'da hizmet veren Lavixo Çağrı Merkezi çalışanları nasıl dolandırdıklarını, kurbanlar ise nasıl dolandırıldıklarını anlatıyordu.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

SÜLALE BOYU SOYGUN

MİT, bu platformlardaki yüzlerce şikayeti dikkate alarak soruşturma için düğmeye bastı. Yapılan araştırmada şikayetlere konu olan şirketlerin tepe yöneticisi 5 kişinin birbiriyle akraba olduğu belirlendi. Lavixo Çağrı Merkezi Robert Hason'un, Roka Grup eşi Karoline Hason'un, Movimento Çağrı Hizmetleri ise kayınpederi Jak Levy'nin üzerine görünüyordu.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

SAMİ TOVİM

Şirketin muhasebe sorumlusu Sami Tovim ise şirkette yönetici olan Jak Tovim'in kardeşiydi.

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SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

KAYINPEDER JAK LEVY

EMLAK, KOZMETİK VE KAĞITÇILIK SEKTÖRÜ

Hason ve Tovim Ailesi'nin kökleri Tel Aviv'in güneyinde yer alan Holon şehrine dayanıyordu. Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen aile daha çok emlak, kozmetik ve organizasyon sektöründeydi. Hepsinin ortak özelliği ise Sefarad Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportuna sahip olmalarıydı.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

Ancak son dönemde MASAK raporlarına göre kazançlarında ciddi bir artış vardı. MİT, bu bilgiler doğrultusunda "İlker" ismini kullanan Robert Hason ve "Can" ismini kullanan kayınpederi Jak Levy'nin ne kadar şirket yöneticisi gibi görünse de merkezlerin İsrailli üst bir akıl tarafından yönetildiğini belirledi.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

MİT, BÜYÜK BALIĞIN PEŞİNDE

MİT ajanları, şirkete sızmak için "Trustpilot" adlı kariyer sitesinde şirketin değerlendirme bölümüne bir yıldız veren ve dolandırıcılık yöntemini anlatan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi temasa geçti.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

Hepsinin söylediği tek isim İsrail vatandaşı Ygal Amit'di. Amit, şirketin eğitmen kadrosunda yer almasına rağmen sistemin beyniydi. Şirketi Kıbrıs'tan yönetiyor, ciddi bir problem olmadıkça Türkiye'ye girmiyordu. MİT, artık büyük balığın Ygal Amit olduğunu belirlemişti.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

BREZİLYA VE AFRİKA MUSLUĞU KESİLDİ

Lavixo'nun en büyük pazarlarından biri de Brezilya'ydı. MİT, 2025 yılının Ocak ayında Brezilya'daki mevkidaşı ABIN'e bir yazı göndererek, Lavixo'ya bağlı hizmet veren Xpro, Ukuçhuma ve IGM adlı çağrı merkezleri konusunda duyarlı olunmasını istedi.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

14 Ocak 2025 tarihinde Brezilya Resmi Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, bu şirketlerin ülkelerinde hizmet vermesini durdurdu. Aynı yöntem Güney Afrika'da da uygulandı. Güney Afrika'nın Resmi Finans Otoritesi FSCA, şirketlerin faaliyetlerini durdurdu.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

TÜRKİYE'YE GELMEK ZORUNDA BIRAKILDI

Bu yöntem işe yaramıştı. Çağrı merkezinde yaşanan bu gelişmeler an be an Ygal Amit'e raporlanıyordu. Pazarın giderek daraldığını fark eden Amit, Türkiye'de duruma müdahale etmesi gerektiğini anladı.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisini alan MİT, önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda Ygal Amit ve şirketin yönetim kadrosu dahil 211 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...
#İSTANBUL #TÜRKİYE #KIBRIS #MİT #İSRAİL