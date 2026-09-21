SON DAKİKA! ’Sülale boyu’ Forex vurgunu! MİT Siyonist şebekeyi böyle çökertti! Detaylara SABAH ulaştı: Kayınpeder ve damat...

Uluslararası yasa dışı forex operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2024 yılının başlarında dünyanın en büyük iş ve kariyer platformlarından biri olan "Indeed" ve "Trustpilot" adlı sitenin yanı sıra Brezilya'nın en güçlü tüketici değerlendirme platformlarından Reclame Aqui'ya yapılan şikayetleri çapraz takibe almasıyla başladı. Bu platformlarda İstanbul'da hizmet veren Lavixo Çağrı Merkezi çalışanları nasıl dolandırdıklarını, kurbanlar ise nasıl dolandırıldıklarını anlatıyordu.