Son dakika: Sur cinayetleri davasında şok karar! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katleden Semih Çelik için harekete geçildi

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.