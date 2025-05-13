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Son dakika: Sur cinayetleri davasında şok karar! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik için harekete geçildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024'te yaşanan kamuoyunda "Sur Cinayeti" olarak bilinen ve Ayşenur Halil'le İkbal Uzuner'in hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada; katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi ise harekete geçti.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:55