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SON DAKİKA | Süresiz nafaka uygulaması iptal mi edilecek? AYM karara bağlayacak! İşte yeni formüller
SON DAKİKA | Süresiz nafaka uygulaması iptal mi edilecek? AYM karara bağlayacak! İşte yeni formüller
Son dakika haberi: Süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik gün yarın. Kamuoyunun gündemine gelen ve tartışmalara neden olan 'süresiz nafaka' uygulaması konusunda Anayasa Mahkemesi (AYM) boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Peki yeni formüller neler? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:41