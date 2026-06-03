SON DAKİKA | Süresiz nafaka uygulaması iptal mi edilecek? AYM karara bağlayacak! İşte yeni formüller

SÜRE VURGUSU

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.