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Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM) süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik kararı bugün verecek. AYM boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini görüşecek. AYM ilgili düzenlemenin iptaline karar verebileceği gibi iptal talebini reddedebilir. Peki olası yeni düzenleme ve formüller neler? İşte detaylar!

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 09:56
Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

Son dakika haberi... Süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik gün bugün. Anayasa Mahkemesi (AYM) boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı. Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

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Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

YENİ FORMÜLLER NELER?

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi masada.

Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

TASLAKTA NELER VAR?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre, nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak.

Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürelerin sonunda ise nafakanın sona erdirilmesi planlanıyor.

Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

Nafakanın kesilmesiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetin giderilmesi için sosyal yardım yoluna gidilebileceği ifade ediliyor.

Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

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