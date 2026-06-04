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Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!
Son Dakika | Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? AYM bugün görüşecek! İşte merak edilen detaylar!
Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM) süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik kararı bugün verecek. AYM boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini görüşecek. AYM ilgili düzenlemenin iptaline karar verebileceği gibi iptal talebini reddedebilir. Peki olası yeni düzenleme ve formüller neler? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 09:56