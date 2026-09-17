SON DAKİKA! "Sus, bizi hapse attıracaksın!" Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Baba Balıkçı'nın ifadesinde çadırdaki ruhsatsız av tüfeğinin saklanması da yer aldı. Jandarmaya haber verilmesinin ardından tüfeği bir akrabasına verdiğini kabul eden Balıkçı, bunu Kazım Dur isimli kişinin telkiniyle yaptığını öne sürdü. Balıkçı ayrıca eşiyle jandarmada Zazaca yaptığı konuşmaya ilişkin de ifade verdi ve eşine "Sus, konuşma; sen böyle konuşursan bizi hapse attıracaksın" dediğini kabul etti.