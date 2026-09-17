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SON DAKİKA! 'Sus, bizi hapse attıracaksın!' Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!
SON DAKİKA! "Sus, bizi hapse attıracaksın!" Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!
Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada, anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. "Borç karşılığı satıldı", "öldürüldü" ve "kaçırıldı" iddialarının birbirine karıştığı karanlık dosyada okları çeviren asıl detay ise karakolda ortaya çıktı. Baba Yusuf Balıkçı'nın, ifade işlemleri sırasında eşine Zazaca fısıldadığı o kan donduran sözler, vahim olayın seyrini tamamen değiştirdi. Peki, 11 aylık Büşra'ya aslında ne oldu? İşte Türkiye'nin kanını donduran soruşturmadaki o kritik ifadeler...
Giriş Tarihi: 17.09.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 16:25