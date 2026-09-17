Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Sus, bizi hapse attıracaksın!' Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

SON DAKİKA! "Sus, bizi hapse attıracaksın!" Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada, anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. "Borç karşılığı satıldı", "öldürüldü" ve "kaçırıldı" iddialarının birbirine karıştığı karanlık dosyada okları çeviren asıl detay ise karakolda ortaya çıktı. Baba Yusuf Balıkçı'nın, ifade işlemleri sırasında eşine Zazaca fısıldadığı o kan donduran sözler, vahim olayın seyrini tamamen değiştirdi. Peki, 11 aylık Büşra'ya aslında ne oldu? İşte Türkiye'nin kanını donduran soruşturmadaki o kritik ifadeler...

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 16:25
SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı bölgede 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. 10 Eylül 2026'da yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kırsal alanda geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen Büşra bebeğe henüz ulaşılamadı.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı ile Rahime Budak, Özcan Budak, Mihtad Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı tutuklandı. Anne ve baba hakkında "çocuk altsoyu kasten öldürme", diğer dört şüpheli hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltildi.
Diğer şüphelilerden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin de doğrudan serbest bırakıldığı bildirildi.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

DİYARBAKIR'DA BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmelerden biri, Büşra'nın koruma altındaki kardeşlerinin ifadeleri sonrasında yaşandı. Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen çocuklardan R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu Mehmet Kızılkaya isimli kişinin borca karşılık çadıra girerek Büşra'yı alıp götürdüğünü öne sürdü.

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SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Bu beyanların ardından Mehmet Kızılkaya hakkında yakalama talimatı verildi. Kızılkaya, 16 Eylül'de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ve soruşturma kapsamında Divriği'ye getirileceği bildirildi. Kızılkaya hakkındaki iddia, şu aşamada çocukların beyanlarına dayanıyor; olayın bu şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği adli soruşturma sonucunda belirlenecek.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

ÇOCUKLARIN BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

Büşra'nın dört kardeşi 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Dosyaya yansıyan bilgilere göre R.B., olay gecesi çadırın dışından araç ışığı ve motor sesi geldiğini, daha önce tanıdığı "Mehmet" isimli kişinin çadıra girerek Büşra'yı kucağına alıp götürdüğünü ileri sürdü.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Çocuğun kendisine gösterilen fotoğraflar arasından Mehmet Kızılkaya'yı teşhis ettiği belirtildi. H.B.'nin de Mehmet isimli kişinin Büşra'yı battaniyeye sararak çadırdan çıkardığını ve anne-babasının borç konusunu konuştuğunu duyduğunu söylediği aktarıldı. Diğer kardeş A.B.'nin ise Büşra'nın nerede olduğu sorusuna "Kurtlar götürdü" yanıtını verdiği belirtildi.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

ANNE ELİF BALIKÇI'NIN İFADELERİ DEĞİŞTİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri anne Elif Balıkçı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler oldu. Balıkçı'nın ilk ifadesinde Büşra'nın para karşılığında satıldığını öne sürdüğü, daha sonraki ifadesinde ise kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek kırsal alana bırakıldığını iddia ettiği belirtildi.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Anne Balıkçı'nın 16 Eylül'de savcılıkta yeniden alınan ifadesinde ise önceki beyanlarını eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Balıkçı, Mehmet Kızılkaya'nın Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğünü bizzat görmediğini, oğlu Ramazan'ın kendisine olayı anlattığını söyledi. Ayrıca eşi Yusuf'un Mehmet Kızılkaya'ya borcu olduğunu ve Kızılkaya'nın bu borcu sürekli istediğini ifade etti.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

BABA YUSUF BALIKÇI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Baba Yusuf Balıkçı ise savcılık ifadesinde kızını öldürdüğü veya kayalık bir alana bıraktığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Balıkçı, olay günü Büşra ile çadırda oynadığını, kızının kucağında uyumasının ardından onu yatağa bıraktığını ve hayvanlarını otlatmak için çadırdan ayrıldığını anlattı. Saat 23.00 sıralarında Büşra'nın kaybolduğunu öğrendiğini belirten Balıkçı, çadıra döndüğünde kızını bulamadığını ve arama çalışmalarına katıldığını söyledi.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

Baba Balıkçı'nın ifadesinde çadırdaki ruhsatsız av tüfeğinin saklanması da yer aldı. Jandarmaya haber verilmesinin ardından tüfeği bir akrabasına verdiğini kabul eden Balıkçı, bunu Kazım Dur isimli kişinin telkiniyle yaptığını öne sürdü. Balıkçı ayrıca eşiyle jandarmada Zazaca yaptığı konuşmaya ilişkin de ifade verdi ve eşine "Sus, konuşma; sen böyle konuşursan bizi hapse attıracaksın" dediğini kabul etti.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!

SORUŞTURMADA 12 ŞÜPHELİ

Gelinen aşamada soruşturma dosyasında 6 tutuklu, 4 adli kontrollü, 1 gözaltında ve 1 doğrudan serbest olmak üzere toplam 12 şüpheli bulunuyor. Öte yandan Büşra Balıkçı'nın bulunmasına yönelik arama çalışmaları Göndüren köyü İncedere Yaylası çevresinde devam ediyor.

SON DAKİKA! Sus, bizi hapse attıracaksın! Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin sırrını karakoldaki Zazaca uyarı ele verdi!
#SİVAS #TÜRKİYE