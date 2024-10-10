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SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

SON DAKİKA... Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul Fatih'ti. 84 yaşındaki Halit Bayşu dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Bayşu'nun tabutu musalla taşına getirildi. Herkes, cenaze namazı için hazırlanırken bir anda tabuttan gizemli bir ses geldi! Olay yerine giden sağlık ekipleri Bayşu'nun yaşadığını tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı adam ikinci kez hayatını kaybetti. Bugün ikinci kez cenaze töreni yapılan Bayşu'nun hayat döndüğü ve nabzının yeniden attığı anlar ise böyle görüntülendi…

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:54
SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

Şaşkına çeviren olay İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki Hacı İlyas Yatağan Camii'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

Hayatını kaybettiği ifade edilen 84 yaşındaki Halit Bayşu'nun tabutundan cenaze namazı hazırlıkları sırasında ses gelmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşadığı tespit edilen Bayşu'yu hastaneye kaldırmıştı. Halit Bayşu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

İKİNCİ KEZ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Halit Bayşu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere ikinci kez Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi.

Fatih'te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Halit Bayşu'nun cenazesi öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.

SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

"ADAM NEFES ALIYOR, SES GELİYOR…"
Olayı anlatan Halit Bayşu'nun yakını Özlem Dedeoğlu, "Kızı orada da duymuş. Orada da yüzünü açtırmış, tamam ölü deyip tekrar kapatmışlar. Buraya geldikten sonra kızı Jale Hanım babasının tabutuna sarılarak, ses geldiğini duyuyor. Torunu Ayşe ses geldiğini duyunca ambulans çağırarak annesine haber veriyor.

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