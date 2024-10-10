SON DAKİKA... Tabuttan gelen gizemli ses herkesi şoke etti: 2 kez ölen Halit Bayşu’nun dirildiği anlar böyle görüntülendi!

SON DAKİKA... Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul Fatih'ti. 84 yaşındaki Halit Bayşu dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Bayşu'nun tabutu musalla taşına getirildi. Herkes, cenaze namazı için hazırlanırken bir anda tabuttan gizemli bir ses geldi! Olay yerine giden sağlık ekipleri Bayşu'nun yaşadığını tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı adam ikinci kez hayatını kaybetti. Bugün ikinci kez cenaze töreni yapılan Bayşu'nun hayat döndüğü ve nabzının yeniden attığı anlar ise böyle görüntülendi…