Video Yaşam Fatih'te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı | Video
Fatih'te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı | Video

Fatih'te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı | Video

10.10.2024 | 16:26

İstanbul’un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel hastanede “ölüm raporu” verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazında dirilerek hastaneye götürüldükten sonraki nabız işareti görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camisi'ne getirildi. Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını fark eden cemaat, önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı.

Kelimenin tam anlamıyla bir süreliğine "ölümden dönen" yaşlı adamın, tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahale sırasında nabzının attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün ikinci kez cenaze namazı kılınan Halit Bayşu ile ilgili dün meydana gelen namazdaki dirilmeden sonra götürüldüğü sağlık merkezinde nabzının attığına işaret eden görüntülere ulaşıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı | Video 00:21
Fatih'te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı | Video 10.10.2024 | 16:26
23 gündür hapşırma nöbetleri geçiren kadının tedavisi sürüyor | Video 03:34
23 gündür hapşırma nöbetleri geçiren kadının tedavisi sürüyor | Video 10.10.2024 | 14:35
Otomobil pazarında kavga gibi pazarlık | Video 03:24
Otomobil pazarında kavga gibi pazarlık | Video 10.10.2024 | 13:58
Ölümden 2 metreyle kurtuldu! Caraskalın ipi koptu yüzlerce kiloluk ürün yere düştü | Video 00:36
Ölümden 2 metreyle kurtuldu! Caraskalın ipi koptu yüzlerce kiloluk ürün yere düştü | Video 10.10.2024 | 13:13
Cadde ortasında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale hemşirelerden | Video 01:08
Cadde ortasında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale hemşirelerden | Video 10.10.2024 | 13:12
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin firari sanıkların yakalanması bekleniyor | Video 09:20
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin firari sanıkların yakalanması bekleniyor | Video 10.10.2024 | 12:33
Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi | Video 04:11
Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi | Video 10.10.2024 | 12:33
Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video 00:14
Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video 10.10.2024 | 11:01
Oba Makarna’daki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti | Video 00:54
Oba Makarna'daki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti | Video 10.10.2024 | 11:00
Önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar! O anlar kamerada | Video 03:46
Önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar! O anlar kamerada | Video 10.10.2024 | 10:11
Üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düştü! Dehşet anları kamerada | Video 00:58
Üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düştü! Dehşet anları kamerada | Video 10.10.2024 | 09:19
13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı | Video 01:02
13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı | Video 10.10.2024 | 09:03
ABD’de Eylem Tok’un Türkiye’ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 07:39
ABD'de Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 10.10.2024 | 08:51
Mersin’de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 03:04
Mersin'de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 10.10.2024 | 08:51
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video 01:44
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video 10.10.2024 | 08:51
Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video 00:52
Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video 10.10.2024 | 08:51
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 02:20
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 09.10.2024 | 16:22
Antalya’da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 00:57
Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 09.10.2024 | 15:24
Kartal’da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 04:20
Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 14:23
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 09.10.2024 | 11:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA