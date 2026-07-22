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SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH'a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor
SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH'a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor
Son dakika haberi: Giresun'da Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan ve şüpheli bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un annesi SABAH'a konuştu. Anne Nuray Torun "Savcılık, olayın bir trafik kazası değil, 'kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Bu bir kaza değil, kasıtlı olarak öldürmek olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:50