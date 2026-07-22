Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH'a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH'a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Son dakika haberi: Giresun'da Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan ve şüpheli bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un annesi SABAH'a konuştu. Anne Nuray Torun "Savcılık, olayın bir trafik kazası değil, 'kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Bu bir kaza değil, kasıtlı olarak öldürmek olduğu belirlendi.

Özgür ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:50
SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Son dakika haberi: Giresun'un Görele ilçesinde, eski CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında, 2 hafta önce hazırlanan iddianameyle "Olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açıldı.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

1,97 promil alkollü halde araç kullanarak hız yapan ve çarptıktan sonra frene basabilen sürücü hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendiği dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

"BU KAZA DEĞİL"

SABAH'a konuşan anne Nuray Torun, "Savcılık olayın her yönünü titizlikle araştırdı. 'Pusu kurulmuş olabilir mi?' ihtimali de değerlendirilerek hem geçmişe dönük hem de olay gününe ait çok sayıda güvenlik kamerası incelendi.

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SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Kızımın ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkında da kapsamlı araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası değil, 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı" dedi.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

"HASBİ DEDE GEZİYOR"

Kızının, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olduğunu hatırlatan Nuray Torun, Dede'nin toplum içinde rahat tavırlar sergilemesine tepki gösterdi.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Anne Torun, "Hasbi Dede'nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda hadsizce ve pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor. Sokakta görüştüğü kişilere, 'benim kusurum yok, taciz içerikli mesajları ben yazmadım' diyor. Halen daha mesajları kendi kızının yazdığını öne sürüyor.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Oysa ki mahkeme, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ederek, kızına 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası verdi. Ancak cezası ertelendi. Hasbi Dede'nin kızı da benim kızımla aynı yaşta. Benim kızım toprak altında ama o çok rahat. Bu nasıl vicdan, bu nasıl rahatlık, anlamıyorum" dedi.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

TACİZCİ BAŞKAN 1.5 YILLA KURTULDU

Hasbi Dede, annesi Nuray Torun da belediyede çalışan 16 Yaşındaki Tuana Elif Torun'a, mesaj yoluyla cinsel tacizde bulundu. Olay ortaya çıkınca, mesajları kendi kızının yazdığını iddia etti.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla kurtuldu. Kızına da "suçu üstlenme" suçundan verilen 16 gün hapis cezası ertelendi.

SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Tacizle ilgili yargılama sürerken, 1,97 promil alkollü halde direksiyona geçen ve aşırı hız yapan Adem Hasbaş, 28 Mart 2026'da yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarparak ölümüne neden oldu. Hasbaş hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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