SON DAKİKA | Tacizci başkan Hasbi Dede1.5 yılla kurtuldu! Nuray Torun SABAH’a konuştu: Tuana öldü, tacizcisi sokakta geziyor

Oysa ki mahkeme, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ederek, kızına 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası verdi. Ancak cezası ertelendi. Hasbi Dede'nin kızı da benim kızımla aynı yaşta. Benim kızım toprak altında ama o çok rahat. Bu nasıl vicdan, bu nasıl rahatlık, anlamıyorum" dedi.