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SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH'a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

Son dakika haberi: İzmir'de 2024 yılında meydana gelen olayda Betül Ç. (18), kendisini 5 aydır ısrarlı takipte bulunan takıntılı aşığı olan komşusu Çağlar Efe Dinçsoy (17) tarafından 5 yerinden bıçaklanmış ve telefonu gasp edilmişti.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:31
SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

Son dakika haberi: Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Çağlar Efe Dinçsoy, yaklaşık 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırmıştı.

SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

Yaşanan kovalamacanın ardından genç kızı boynundan, yüzünden, kalçasından, elinden ve kulağından bıçakla yaralayan saldırgan, genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kaçmıştı.

SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

Çevredeki vatandaşların takibine rağmen izini kaybettiren zanlı, daha sonra Bornova Beşyol'daki baba evinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Betül Ç. ise ifadesinde, uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin ağır şekilde bozulduğunu ve kabuslar gördüğünü belirtmişti.

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SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

İKİNCİ DURUŞMADA SERBEST KALDI

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın ikinci celsesinde duruşmada savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre veren mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak sanığın tahliyesine hükmetti.

SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

Sanık Çağlar Efe Dinçsoy'un yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olması göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Sanığa, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

İTİRAZ KABUL EDİLDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çağlar Efe Dinçsoy'un tahliye kararına itiraz etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dinçsoy her yerde aranırken, olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine karşın hala büyük korku yaşayan Betül Ç. SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

O GENÇ KIZ SABAH'A KONUŞTU

Betül Ç., "Benim can güvenliğim hiçe sayılıyor çok büyük bir adaletsizlik var şu anda. Can güvenliği riskim varken serbest bırakılması doğru bir karar olmadı korkuyorum endişeliyim. Adalete güveniyorum. Tekrardan tutuklanmasını istiyorum. Elektronik kelepçe istedik karar daha çıkmadı ben şu anda korkudan evden bile çıkamıyorum. Bana tekrar saldırıp daha kötüsünü yapar diye korkuyorum" dedi.

SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, ilk yargılamada sanığa "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

#İZMİR