SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH’a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum

O GENÇ KIZ SABAH'A KONUŞTU



Betül Ç., "Benim can güvenliğim hiçe sayılıyor çok büyük bir adaletsizlik var şu anda. Can güvenliği riskim varken serbest bırakılması doğru bir karar olmadı korkuyorum endişeliyim. Adalete güveniyorum. Tekrardan tutuklanmasını istiyorum. Elektronik kelepçe istedik karar daha çıkmadı ben şu anda korkudan evden bile çıkamıyorum. Bana tekrar saldırıp daha kötüsünü yapar diye korkuyorum" dedi.