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SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH'a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum
SON DAKİKA | Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül SABAH'a konuştu: Korkudan evden çıkamıyorum
Son dakika haberi: İzmir'de 2024 yılında meydana gelen olayda Betül Ç. (18), kendisini 5 aydır ısrarlı takipte bulunan takıntılı aşığı olan komşusu Çağlar Efe Dinçsoy (17) tarafından 5 yerinden bıçaklanmış ve telefonu gasp edilmişti.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:31