SON DAKİKA… Taksici müşterinin teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı! Tam 700 kilometre gittiler: Tuhaf bir yolculuk oldu…

Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli, 200-250 liralık veya 3-5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırdım. Taksimetre ücreti toplam 28 bin 591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyordum hem de heyecanlıydım. Çünkü paramı alabilecek miyim diye düşünüyordum. Meblağ büyük olduğu için aklıma kötü şeyler de geldi, iyi şeyler de geldi. Allah'a emanet ettim kendimi ve param ödendi" diye konuştu.