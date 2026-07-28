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SON DAKİKA… Taksici müşterinin teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı! Tam 700 kilometre gittiler: Tuhaf bir yolculuk oldu…
SON DAKİKA… Taksici müşterinin teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı! Tam 700 kilometre gittiler: Tuhaf bir yolculuk oldu…
SON DAKİKA… Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, durağa gelen 2 yolcunun isteği karşısında neye uğradığını şaşırdı. Müşterinin teklifini kabul eden ve 700 kilometre yol giden Kaya, sıra dışı yolculuğu anlattı: Çok güzel ve tuhaf bir yolculuk oldu!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 11:52