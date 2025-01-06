Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşişe rastlanan markalar tek tek açıklandı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre kahve ve çikolatadan ilaç, köfteden tek tırnaklı eti çıktı! İşte o liste...

Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:44
SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

Gıda sahtekarları, vatandaşların sağlığını tehdit etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimlerle halk sağlığını tehdit eden markaları tek tek belirledi.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2025'İN İLK LİSTESİNİ YAYINLADI

Yapılan denetimlerde özellikle zeytinyağı, baharat, et ve kebap gibi gıdalarda taklit ve tağşişe rastlanması dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yılda yaptığı denetimlerde 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesi ilan edildi.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

Buna göre sahtekarların kıymadan çikolataya peynirden köfte ve kıymaya kadar pek çok üründe vatandaşların sağlığını nasıl tehlikeye attığı gözler önüne serildi.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

KAHVE VE ÇİKOLATADAN İLAÇ, KÖFTEDEN TEK TIRNAK!

Yapılan denetimlerde Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait kahvede ilaç, Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek markasına ait kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, yine Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek markasına ait kuzu köftede tek tırnaklı eti tespit edildi.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

Denetimler kapsamında incelenen firmalardan Aydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. Ve san. Ltd. Şti. şirketine ait eritme peynirde natamisin, Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

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