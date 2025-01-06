Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini ifşa etti! Kahve ve çikolatadan ilaç köfteden tek tırnaklı eti çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşişe rastlanan markalar tek tek açıklandı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre kahve ve çikolatadan ilaç, köfteden tek tırnaklı eti çıktı! İşte o liste...