SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında bahis baronu Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı çıkartıldı. Kılıçaslan, Barselona'da iki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bahis baronu Kılıçaslan'ın tutuklanmadan önce, her yerde aranmasına rağmen suç imparatorluğunu Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan FAF Global Company aracılığıyla Avrupa'nın en yüksek gökdeleninin ellinci katından yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı. SABAH Fedlan Kılıçaslan'ın Kıbrıs'ta tavuk restoranında garson olarak işe başlayıp, bahis imparatoruna dönen hikayesine ulaştı. İşte detaylar…