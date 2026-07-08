SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

SON DAKİKA… Kıbrıs'ta 2004 yılında bir tavuk lokantasında garson olarak işe başlayan Fedlan Kılıçaslan, Mart 2011'de kumarhanelerde oyun makinası gözetmeni olarak çalışarak kumar sektörüne adım attı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Kılıçaslan 2017 yılında Balıkesir'de kuyumculuk şirketi Gold Money'i kurdu. Kılıçaslan'ın 2018 yılında eşinin üzerine kurduğu LLC Uzman Tranding şirketi ise forex faaliyetlerinin yanı sıra 'uzmanfx' adlı internet sitesine içerik üretiyordu. 1 milyon tl sermaye ile kurulan şirketin sermayesi, 2021'de 11 milyon, 2022'de 50 milyon, 2023'te 80 milyon ve birkaç ay sonra da 120 milyon liraya çıktı.