Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında bahis baronu Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı çıkartıldı. Kılıçaslan, Barselona'da iki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bahis baronu Kılıçaslan'ın tutuklanmadan önce, her yerde aranmasına rağmen suç imparatorluğunu Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan FAF Global Company aracılığıyla Avrupa'nın en yüksek gökdeleninin ellinci katından yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı. SABAH Fedlan Kılıçaslan'ın Kıbrıs'ta tavuk restoranında garson olarak işe başlayıp, bahis imparatoruna dönen hikayesine ulaştı. İşte detaylar…

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 09:01
SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

SON DAKİKA… Kıbrıs'ta 2004 yılında bir tavuk lokantasında garson olarak işe başlayan Fedlan Kılıçaslan, Mart 2011'de kumarhanelerde oyun makinası gözetmeni olarak çalışarak kumar sektörüne adım attı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Kılıçaslan 2017 yılında Balıkesir'de kuyumculuk şirketi Gold Money'i kurdu. Kılıçaslan'ın 2018 yılında eşinin üzerine kurduğu LLC Uzman Tranding şirketi ise forex faaliyetlerinin yanı sıra 'uzmanfx' adlı internet sitesine içerik üretiyordu. 1 milyon tl sermaye ile kurulan şirketin sermayesi, 2021'de 11 milyon, 2022'de 50 milyon, 2023'te 80 milyon ve birkaç ay sonra da 120 milyon liraya çıktı.

SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

UKRAYNA'DA SANAL KUMAR MERKEZİ

Bu şirketin merkezi Ukrayna'daydı. Şirketin bünyesinde bulunan BetExpress markası çevrimiçi kumar sitesi, New Federer ise çevrimiçi kumar siteleri için tele pazarlama hizmeti veren çağrı merkeziydi. Sitenin lisansı Curacao'da, Redsoft N.V. adlı bir şirkete aitti. Şirket Londra'daki Globalmoneyservice LTD'de bağlıydı. Bahis sitelerine para yatıranların yüzde 91'i Türkiye'dendi. 2022 yılında Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi (SBU) Ukrayna ve Türk vatandaşlarını dolandırdığı iddiasıyla LLC Uzman Tranding hakkında soruşturma başlattı. Kılıçaslan bir otel odasında gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

SİBERGÖZ-7 OPERASYONU

Ukrayna'da bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 19 Şubat 2019 günü uzmanfx adlı siteye erişim engeli getirdi. Birçok mağdurun şikayeti üzerine 29 Nisan 2021 günü SPK, Fedlan Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tarihler 25 Kasım 2023'ü gösterdiğinde ise İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bahis çetelerine yönelik İzmir merkezli, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de Sibergöz-7 operasyonu düzenlendi. Operasyonun Balıkesir ayağında yasadışı bahis paralarını Golden Money Kuyumculuk üzerinden akladığı iddiasıyla Fedlan Kılıçaslan ve eşi Bursa'da gözaltına alındı.

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SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

YURTDIŞINA KAÇTI

Cezaevinden çıktıktan sonra yurtdışına kaçan Fedlan Kılıçaslan, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Złota 44 isimli Avrupa'nın en yüksek gökdeleninin 50. katını 7 milyon euroya satın aldı ve FAF Global Company ismindeki şirket üzerinden yasadışı bahis faliyetlerini yeniden yürütmeye başladı. Şirket, kurduğu tele pazarlama altyapısıyla MeritKing'in yanı sıra Türkiye'de yasaklanan ve MadridBet ile KingRoyal markaları altında faaliyet gösteren diğer iki kumar sitesini tanıtıyordu.

SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında yurt dışında olduğu belirlenen Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği gerekçesiyle mal varlığına el koydu ve hakkın kırmızı bülten çıkarttı.

SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

ŞİRKET İSİM DEĞİŞTİRDİ

Hakkında uluslararası yakalama kararının çıkartılmasının ardından Polonya'daki FAF Global Company şirketi ismini Oliwka Covenant Technologies olarak değiştirdi ve MeritKing, MadridBet veya KingRoyal ile "hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını açıkladı. Ancak Oliwka Covenant Technologies, Euromatch Group adlı başka bir Polonya şirketine ait olduğu, Euromatch Group'un kayıtlı gerçek sahibinin ise, Kılıçaslan'ın hayır kurumu olarak gösterilen Grant Akif Foundaion isimle vakfa ait olduğu belirlendi

SON DAKİKA… Tavuk lokantasında garsonluktan imparatorluğa: Bahis baronu Fedlan Kılıçaslan cinsel saldırı suçundan tutuklandı

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Varşova Bölge Savcılığı, Kılıçaslan ve onunla bağlantılı şirketlere, kara para aklama soruşturması başlattı. Fakat Kılıçaslan'ın 24 Mart 2026'da, Barselona'da iki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, Fedlan Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için çalışma başlattı.

#BARSELONA #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI