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SON DAKİKA | Tekirdağ’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberler: Tekirdağ'da korkunç olay… Muratlı ilçesinde fabrika servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İşte yürek yakan olayın son dakika detayları

Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 12:13 PAYLAŞ