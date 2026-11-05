Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Telegram gruplarında katliam tehdidi savurmuşlardı! 13 sanık hakkında iddianame: Pes dedirten şaka ve kara mizah savunması!

SON DAKİKA… Telegram gruplarında katliam tehdidi savurmuşlardı! 13 sanık hakkında iddianame: Pes dedirten şaka ve kara mizah savunması!

SON DAKİKA… Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından binlerce üyesi bulanan Telegram grupları üzerinden yeni katliam tehditleri savurarak korku ve paniğe neden olan yaşları 18 ile 25 arasında değişen 13 tutuklu sanık hakkında iddianame hazırlandı. Telegram gruplarında okulları basacaklarını, hastane, karakol ve alışveriş merkezlerine saldıracakları yönünde tehditler savurdukları, hatta saldırılar için tarih ve saat verdikleri ortaya çıktı. 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen sanıkların kan donduran mesajlarına karşılık savunmalarında "şaka" ve "kara mizah" ifadelerine sığınmaları şaşkınlık yarattı!

Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:21