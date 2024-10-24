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SON DAKİKATEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada annesini kaybeden sürücü, "Ben nasıl yaşayacağım şimdi" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:28
SON DAKİKA… TEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

Son dakika haberi: Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Berat Kaan Y. (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Mahmut Ç. idaresindeki 38 TC 915 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

SON DAKİKA… TEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yolcu konumunda bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. İpek Kurt'un oğlu olan sürücü Berat Kaan Y. kazayı yara almadan atlattı.

SON DAKİKA… TEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

"BEN ŞİMDİ NASIL YAŞAYACAĞIM"
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA… TEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

Yan koltuğunda hayatını kaybeden annesini gören sürücü, "Bir şey söyleyin, ben şimdi nasıl yaşayacağım" dedi.

SON DAKİKA… TEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

Bölgede kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA