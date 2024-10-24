SON DAKİKA… TEM’de kaza: 2 ölü! Annesini kaybeden sürücü: Ben şimdi nasıl yaşayacağım!

"BEN ŞİMDİ NASIL YAŞAYACAĞIM"

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.