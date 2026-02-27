Son dakika | Terörsüz Türkiye hedefinde önemli süreç: İmralı’nın 2. çağrısı ne olacak?

Sürecin ikinci aşaması, silah bırakmanın yanı sıra Meclis'te yapılacak düzenlemeleri de içeriyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna paralel olarak 'teyit ve tespit' ile birlikte süreç yasa tekliflerinin detayları da ortaya çıkacak.