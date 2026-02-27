Trend
Son dakika | Terörsüz Türkiye hedefinde önemli süreç: İmralı'nın 2. çağrısı ne olacak?
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" çağrısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan Terörsüz Türkiye'de çok önemli ve kritik bir süreç geride kaldı. Terör örgütü fesih kararı alıp silah bırakmaya başladı. Sürecin ikinci aşaması, silah bırakmanın yanı sıra Meclis'te yapılacak düzenlemeleri de içeriyor. Öcalan'ın bugün açıklanacak mesajının ise ikinci aşamanın ruhuna uygun olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 27.02.2026 09:12