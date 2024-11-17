SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım’ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

'TikTok'da fenomen olan Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında çıkan silahlı yaralama olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Çağlayan Yıldırım'ın adli kontrolle serbest bırakıldığı, Cansum Şener'in ise tutuklandığı belirtilirken, konuyla ilgili görüntülere de erişim engeli getirildi.