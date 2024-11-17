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SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım'ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara'da sosyal medyada tanınan iki fenomenin arasındaki husumet kanlı bitti. Cansum Şener (29), buluşma sırasında yaşanan kavgada, rakibi Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla yaraladı. Olay anını ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Yıldırım, hastanede tedavi altına alınırken, Şener ve erkek arkadaşı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Çağlayan Yıldırım'ın adli kontrolle serbest bırakıldığı, Cansum Şener'in ise tutuklandığı belirtilirken, konuyla ilgili görüntülere de erişim engeli getirildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:29
SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım’ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

Son dakika haberi: Korkunç olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen sosyal medya fenomenleri Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener, gün boyu bir uygulama üzerinden tartıştıktan sonra yüz yüze görüşmeye karar verdi.

SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım’ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

Paylaştıkları konumda buluşan ikili, burada tartışmayı sürdürdü. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Cansum Şener yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Yıldırım'ın bacağına ateş açtı.

SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım’ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

Silah seslerini duyan çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bacağından yaralanan ve acı içinde bağıran Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım’ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

Çağlayan Yıldırım, silahlı saldırıya uğradığı anları ve olay sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım’ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı

'TikTok'da fenomen olan Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında çıkan silahlı yaralama olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Çağlayan Yıldırım'ın adli kontrolle serbest bırakıldığı, Cansum Şener'in ise tutuklandığı belirtilirken, konuyla ilgili görüntülere de erişim engeli getirildi.

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