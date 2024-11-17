SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım'ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar: Cansum Şener tutuklandı
Son dakika haberi... Ankara'da sosyal medyada tanınan iki fenomenin arasındaki husumet kanlı bitti. Cansum Şener (29), buluşma sırasında yaşanan kavgada, rakibi Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla yaraladı. Olay anını ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Yıldırım, hastanede tedavi altına alınırken, Şener ve erkek arkadaşı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Çağlayan Yıldırım'ın adli kontrolle serbest bırakıldığı, Cansum Şener'in ise tutuklandığı belirtilirken, konuyla ilgili görüntülere de erişim engeli getirildi.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:29