SON DAKİKA | TikTok’ta rezilliğin yeni adı ‘slime’ yayını: Yüksek tutarlı hediyeler mercek altında! ‘Bütün yayın türleri incelenmeli’

'TİKTOK BELİRLİ VERİLERE ERİŞEBİLİYOR'

TikTok'ta oldukça yaygın bir hal alan bu tarz akımlar ve hediye adı atında aktarılan paraların büyüklüğü çeşitli tartışmalara yol açtı. Bu akımlarda gönderilen hediyelerin arkasındaki kişilerin ve paranın kaynağının ne ölçüde denetlenebileceği konusunda konuşan Prof. Dr. Kırık, "TikTok, kullanıcı hesapları, hediye gönderimleri, canlı yayınlar ve platform üzerinden gerçekleşen ödeme hareketleri hakkında belirli verilere erişebiliyor. Ancak bir hediyenin arkasındaki kişinin gerçek kimliğini ve paranın hangi kaynaktan geldiğini her zaman tek başına doğrulayamaz. Örneğin bir kullanıcı gerçek hesabıyla hediye gönderiyor olabilir ama kullandığı kredi kartı başkasına ait olabilir veya para farklı hesaplar üzerinden dolaştırılmış olabilir. Bu nedenle platformun kendi denetimi yeterli değil; ödeme kuruluşları, bankalar ve MASAK gibi finansal denetim kurumlarıyla veri paylaşımı ve koordinasyon büyük önem taşıyor. Asıl mesele, hediyenin kime gönderildiğinden çok, paranın nereden geldiğinin ve hangi amaçla kullanıldığının ortaya çıkarılmasıdır." Dedi.