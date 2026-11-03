SON DAKİKA | TikTok’ta rezilliğin yeni adı ‘slime’ yayını: Yüksek tutarlı hediyeler mercek altında! ‘Bütün yayın türleri incelenmeli’

SON DAKİKA | TikTok sosyal platformu üzerinden açılan canlı yayınlar yeni bir tartışma konusu haline geldi. Özellikle son zamanlarda popülerleşen slime yayınları, kullanıcıların yüzlerine kese kağıdı geçirerek bu tarz yayınları gerçekleştirmesi gündemden düşmüyor. Özellikle açılan yayın üzerinden 'hediye' alarak kazanıldığı iddia edilen yüksek tutarlı paralar, denetim sistemi hakkında akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bilişim Uzmanı SABAH'a özel yaptığı açıklamalarda konunun merak edilen başlıklarını yanıtladı. İşte detaylar…