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SON DAKİKA: TÜİK 3. çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre 3. çeyrekte işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9, kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:26
SON DAKİKA: TÜİK 3. çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı

Son dakika haberleri: Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: TÜİK 3. çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı

İŞSİZLİK ORANI 3. ÇEYREKTE %8,7'YE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.

SON DAKİKA: TÜİK 3. çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 3. ÇEYREKTE %16,8 OLDU

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

 2024

1. Çeyrek

11

9,9

 8,8

2. Çeyrek

10,7

9,7

 8,8

3. Çeyrek

10

9,2

 8,7

4. Çeyrek

10,2

8,8
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