SON DAKİKA: TÜİK 3. çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 3. ÇEYREKTE %16,8 OLDU
Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.
Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.
TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|
|
2022
|
2023
|2024
|
1. Çeyrek
|
11
|
9,9
|8,8
|
2. Çeyrek
|
10,7
|
9,7
|8,8
|
3. Çeyrek
|
10
|
9,2
|8,7
|
4. Çeyrek
|
10,2
|
8,8