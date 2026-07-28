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SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan'ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı
SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan'ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in olaya intihar süsü vermek ve arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek için her yolu denediği ortaya çıktı. Savcılık Gülistan kaybolduktan günler sonra suyun 14 metre altında bulunduğu öne sürülen ve hiç tahrip olmamış haldeki Gülistan'a ait reçete, yazılı kâğıt ile makası mercek altına aldı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:49