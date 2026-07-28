Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan'ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan'ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in olaya intihar süsü vermek ve arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek için her yolu denediği ortaya çıktı. Savcılık Gülistan kaybolduktan günler sonra suyun 14 metre altında bulunduğu öne sürülen ve hiç tahrip olmamış haldeki Gülistan'a ait reçete, yazılı kâğıt ile makası mercek altına aldı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:49
SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Son dakika haberi: 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği belirlenmiş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Tutuklu Tuncay Sonel ve şüphelilerin olaya intihar süsü vermek ve arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek için organize plan yaptığı ortaya çıktı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları geçmiş soruşturma evraklarını tek tek mercek altına aldı.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Savcılık, arama çalışmalarında Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölünde bulunduğu belirtilen ve Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması şüpheli görüldü.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Soruşturmanın tekrar ele alınmasıyla birlikte; dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri belirlendi.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirip, Gülistan Doku'nun cansız bedenini saklamak için zaman kazandıkları değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

İŞTE O REÇETE

SABAH'ın ulaştığı Gülistan'a ait o reçetede 3 farklı ilacın yazıldığı görüldü. Reçetenin, o dönem pratisyen hekim olan Ezgi Erdal tarafından imzalandığı; sağ üst kısmında ise üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret eden "ÜSYE" ibaresinin yer aldığı görülüyor.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

İlaç olarak ağrı kesici, antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Reçetenin arka yüzünde ise barkod kısmının yer aldığı görülüyor.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Yine suyun altında bulunduğu iddia edilen dilekçeyi andıran kağıt parçasının içeriğinde ise "Buse" ve "Erdem Hoca" isimlerinin yazdığı, Gülistan'ın üniversitede yaşadığı sorunları anlattığı, 'psikolojikman bizde baskı yaratıldığı' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

'ÇOK İŞİMİZE YARAR'

Ayrıca savcılığın yaptığı dijital incelemelerde tutuklu polis memuru Gökhan Ertok ile bağlantılı olan ancak Gülistan Doku soruşturmasında hiçbir resmî görevi bulunmayan bazı kolluk görevlilerinin, emniyetin sistemleri üzerinden Doku hakkında usulsüz araştırma ve sorgulama yaptıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Bu kişiler tespit edilerek soruşturmaya dahil edildi. Dosyaya giren HTS ve mesajlaşma kayıtları ile genç kızın sosyal medya hesaplarına dışarıdan müdahale edildiği belirlendi.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Doku'nun ailesi tarafından çıkartılan yedek SIM kartın, Tuncay Sonel'in talimatıyla koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından otobüsle Ankara'daki ihraç polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırıldığı belirlenmişti.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

SIM kartı takan Ertok'un 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde Doku'nun Instagram hesabına girdiği, bazı kişileri takipten çıkardığı ve engellediği öğrenildi.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Ertok ile Şükrü Eroğlu arasındaki yazışmalarda, Gülistan'ın abisi adına açılmış birçok hesabı engellendiği, Gülistan ile ağabeyi Osman Doku arasında sorun varmış algısı yaratmak istedikleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Eroğlu'nun bu durum için "Çok işimize yarar" yanıtını verdiği görüldü. Ancak ikili daha sonra Gülistan Doku'nun engellediği hesapların sahte olabileceğini değerlendirdi.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Gökhan Ertok tarafından genç kızın hesaplarındaki temizlik ve silme işlemleri tamamlandıktan sonra, kendi yaptıkları izlerin görünmemesi için Doku'nun kız arkadaşı Ebru D.'yi Tunceli Emniyeti'ne çağırttığı anlaşıldı. Ebru D.'nin telefonuna rızası dışında el koydukları ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

18 KAMU PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

Organize delil karartma yapıldığının tespit edilmesi üzerine Erzurum Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı 16 ildeki 21 adrese dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

Doku'nun soruşturmasının manipüle edilmesine yardımcı olan 19 kamu personelinden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru yer aldı.