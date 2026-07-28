SON DAKİKA | Tuncay Sonel ve çetesinden şeytani plan! Delilleri karartıp, Gülistan’ın cesedini sakladılar: O reçete ve dilekçeye SABAH ulaştı

'ÇOK İŞİMİZE YARAR'



Ayrıca savcılığın yaptığı dijital incelemelerde tutuklu polis memuru Gökhan Ertok ile bağlantılı olan ancak Gülistan Doku soruşturmasında hiçbir resmî görevi bulunmayan bazı kolluk görevlilerinin, emniyetin sistemleri üzerinden Doku hakkında usulsüz araştırma ve sorgulama yaptıkları ortaya çıktı.



