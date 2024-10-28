SON DAKİKA! Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak
Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nde iddianame kabul edildi. O sanıklar 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:24