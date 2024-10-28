SON DAKİKA! Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak

Son dakika... Bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini yasal mevzuata aykırı olarak işleterek, gerçeğe aykırı tedavi evrakı ve raporlar tanzim etmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdıkları ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hasta bebeklerin bakımsızlık ve ihmal suretiyle ölümlerine sebep oldukları iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanması ile hazırlanan fezleke 9 Kasım tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.