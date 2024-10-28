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SON DAKİKA! Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nde iddianame kabul edildi. O sanıklar 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:24
SON DAKİKA! Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak

Son dakika... Bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini yasal mevzuata aykırı olarak işleterek, gerçeğe aykırı tedavi evrakı ve raporlar tanzim etmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdıkları ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hasta bebeklerin bakımsızlık ve ihmal suretiyle ölümlerine sebep oldukları iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanması ile hazırlanan fezleke 9 Kasım tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

SON DAKİKA! Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca fezleke ve soruşturma dosyası incelendi.

SON DAKİKA! Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak

22'si tutuklu toplam 47 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik, ihmal suretiyle ölüme sebep olmak ve diğer suçlardan 16 Ekim tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

SON DAKİKA! Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak

İLK DURUŞMA 18 KASIM'DA

İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti kabul etti. Sanıkların tutukluluk hallerininin devamına, ilk duruşmanın ise 18 Kasım tarihinde yapılmasına karar verildi.

SON DAKİKA! Türkiye’nin konuştuğu Yenidoğan Çetesiyle ilgili flaş gelişme: O katiller 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te söz konusu olayla ilgili CİMER üzerinden ihbar geldi. İhbar, 28 Mart 2023'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne iletildi.

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