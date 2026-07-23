Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

SON DAKİKA… Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de kene vakaları giderek arttı. Sivas'ta ise adeta kırmızı alarm vardı! Son olarak 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı!

Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 12:34