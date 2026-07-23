Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

SON DAKİKA… Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de kene vakaları giderek arttı. Sivas'ta ise adeta kırmızı alarm vardı! Son olarak 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı!

İHA
Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 12:34
SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

Edinilen bilgilere göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gökköy'de yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, çeşitli şikayetler üzerine Almus Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

Durumunun ağırlaşması üzerine Öztürk, ölümcül kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

Sivas'ta tedavi altına alınan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Öztürk'ün hayatını kaybetmesiyle birlikte bu yıl kene tutunması ve KKKA şüphesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

SON DAKİKA… Türkiye’nin o ilinde kene alarmı! Son kurban 72 yaşında: Can kaybı 11’e yükseldi!

Hayatını kaybeden Öztürk'ün üzerinde herhangi bir keneye rastlanmadığı ileri sürüldü.

#SİVAS #TÜRKİYE