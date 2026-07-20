SON DAKİKA: Tuzla’da şoke eden aidat vurgunu! 22 milyon TL’yi öyle bir yere harcamış ki...

İstanbul Tuzla'da 268 daireli bir sitede oturan vatandaşlar, 3 yıl boyunca aksatmadan ödedikleri aidatların akıbetini araştırınca hayatlarının şokunu yaşadı. 22 milyon liralık aidat vurgununa imza atan eski site yönetimi, toplanan paraları öyle bir yere harcadı ki duyanlar şaşkına döndü. Silahlı tehditlerin ve icra şoklarının havada uçuştuğu sitede yaşanan bu akılalmaz olayın detayları kan dondurdu. Peki, site sakinlerini iflasın eşiğine getiren ve karanlık ilişkilerle örülü bu dev vurgun nasıl ortaya çıktı?