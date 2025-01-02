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SON DAKİKA: Uçakta taşkınlık yapanların cezaları belli oldu! Hava araçlarına lazer tutan, kabin ekibi ve yolcularla tartışan...
SON DAKİKA: Uçakta taşkınlık yapanların cezaları belli oldu! Hava araçlarına lazer tutan, kabin ekibi ve yolcularla tartışan...
Son dakika haberi: Uçaklarda taşkınlık yapan yolculara 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte hava araçlarına lazer tutanlardan kabin ekibi ve yolcularla tartışanlara kadar tüm cezalar...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:46