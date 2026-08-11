SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

26 YAŞINDA 38,4 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

MASAK'ın 10 Ağustos 2026 tarihli analizine göre 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarında 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki dönemi kapsayan mali hareketler incelendi. Raporda Şirin'in yıllara göre toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 TL'ye ulaştığı görüldü. Bu tutarın 17 milyon 653 bin TL'sini hesaba gelen, 16 milyon 933 bin TL'sini ise hesaptan çıkan para oluşturdu. Ayrıca hesaplara 2 milyon 139 bin TL nakit yatırıldığı, 1 milyon 713 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Şirin'in bankacılık hareketlerindeki yükseliş özellikle son yıllarda dikkat çekti. İşlem hacmi 2022'de 2 milyon TL seviyesindeyken, 2023'te 9 milyon 325 bin TL'ye, 2024'te ise 11 milyon 331 bin TL'ye çıktı. 2025 yılında 7 milyon 951 bin TL, 2026'nın 7 Ağustos'a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin TL'lik hareket kaydedildi.