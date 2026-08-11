Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkındaki detaylı MASAK raporu gün yüzüne çıktı. Baba ve oğlunun banka hesaplarındaki yaklaşık 51 milyon TL'lik devasa işlem hacmi duyanları şaşkına çevirdi. Emniyette ifade vermeyen Şirin, adliyeye sevk edildi. Asgari ücretin biraz üzerinde maaşla şoförlük yapan oğlunun hesabından geçen milyonlarca liranın ve karmaşık elektronik transferlerin ardındaki sır ne? İşte Türkiye'nin konuştuğu o MASAK raporunun çarpıcı detayları...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 17:36
SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in emniyette ifade vermediği öğrenildi.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

MASAK tarafından hazırlanan mali profil analizinde İbrahim Şamil Şirin ile babası Muzaffer Şirin'in banka hesaplarındaki dikkat çekici para hareketleri mercek altına alındı. İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, Muzaffer Şirin'in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere toplam yaklaşık 51 milyon TL'lik işlem hacmi kayıtlara geçti. İki isim arasında da 1 milyon 521 bin 961 TL'lik karşılıklı para hareketi tespit edildi. Raporda, 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de dikkat çekti.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

26 YAŞINDA 38,4 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

MASAK'ın 10 Ağustos 2026 tarihli analizine göre 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarında 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki dönemi kapsayan mali hareketler incelendi. Raporda Şirin'in yıllara göre toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 TL'ye ulaştığı görüldü. Bu tutarın 17 milyon 653 bin TL'sini hesaba gelen, 16 milyon 933 bin TL'sini ise hesaptan çıkan para oluşturdu. Ayrıca hesaplara 2 milyon 139 bin TL nakit yatırıldığı, 1 milyon 713 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Şirin'in bankacılık hareketlerindeki yükseliş özellikle son yıllarda dikkat çekti. İşlem hacmi 2022'de 2 milyon TL seviyesindeyken, 2023'te 9 milyon 325 bin TL'ye, 2024'te ise 11 milyon 331 bin TL'ye çıktı. 2025 yılında 7 milyon 951 bin TL, 2026'nın 7 Ağustos'a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin TL'lik hareket kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

MUZAFFER ŞİRİN'İN HESAPLARINDA 12,5 MİLYON TL

Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında ise toplam 12 milyon 558 bin 302 TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Bunun 6 milyon 36 bin TL'sini hesaba gelen, 3 milyon 642 bin TL'sini hesaptan çıkan para oluşturdu. Ayrıca 2 milyon 580 bin TL'yi aşan nakit çekim kayıtlara geçti. Muzaffer Şirin'in işlem hacminde en dikkat çekici sıçrama 2023 yılında yaşandı. 2022'de yaklaşık 58 bin TL olan yıllık işlem hacmi, 2023'te 6 milyon 883 bin TL'ye yükseldi.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

Rapora göre Muzaffer Şirin'in en yüksek tutarlı para ilişkisi, 2017 yılından beri çalıştığı belirtilen Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleşti. Şirketten Şirin'in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin TL aktarıldığı kaydedildi. Muzaffer Şirin'in adına 2023 model araç ile İstanbul Güngören ve Balıkesir Ayvalık'ta taşınmaz kayıtlarının bulunduğu da MASAK mali profil analizinde yer aldı.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

GELİRİ BULUNMAYAN ŞAMİL ŞİRİN'İN İKİ KIYMETLİ GAYRI MENKUL ALIMI TESPİT EDİLDİ

MASAK raporunda, 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in kayıtlı çalışma gelirleri ile mal varlığı arasındaki dikkat çekici fark da ortaya konuldu. Şirin'in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşunda aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 TL olduğu, bu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 TL olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Buna karşılık Şirin'in adına İstanbul Çatalca'da 5 bin 2 metrekarelik bir tarla ile Güngören'de çatı arası piyesli bir mesken olmak üzere iki gayrimenkul bulunduğu tespit edildi. Şirin'in herhangi bir şirkette ortaklık veya yöneticilik kaydının bulunmaması da mali profilindeki dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

ELEKTRONİK PARA HESAPLARINDA MİLYONLAR

Raporda İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Pay Fix, IQ Money ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla yaptığı işlemler de ayrı başlık altında incelendi. Buna göre elektronik para ve ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin 88 TL geldiği, bu kuruluşlara ise 784 bin 647 TL gönderildiği belirlendi. En yüksek hareket Papara üzerinden gerçekleşti. Papara'dan Şirin'e 142 işlemde 1 milyon 548 bin 388 TL gelirken, Şirin tarafından 246 işlemde 406 bin 909 TL gönderildi.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

Pay Fix üzerinden de 931 bin 650 TL giriş ve 131 bin 515 TL çıkış kayda geçti. MASAK analizinde Şirin'in SGK kayıtlarında 2023 yılından itibaren ön muhasebeci, son olarak ise bir medya şirketinde şoför olarak çalıştığı bilgisi yer aldı. Raporda ayrıca adına kayıtlı iki taşınmaz bulunduğu, şirket ortaklığına veya yöneticiliğine ise rastlanmadığı belirtildi.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

BABA-OĞUL ARASINDA 1,5 MİLYON TL

Mali analizde dikkat çeken bir diğer başlık ise İbrahim Şamil Şirin ile babası Muzaffer Şirin arasındaki para hareketleri oldu. MASAK kayıtlarına göre iki isim arasında 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 TL'lik transfer hacmi oluştu. Kayıtlarda Muzaffer Şirin'den İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1 milyon 390 bin 344 TL, İbrahim Şamil Şirin'den Muzaffer Şirin'e ise 13 ayrı işlemde 131 bin 617 TL aktarıldığı görüldü.

SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında yalnızca babasıyla değil, çok sayıda farklı kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu da rapora yansıdı. Orhan Baştürk ile 2 milyon 245 bin TL, Fahrettin Sincar ile 1 milyon 762 bin TL, İbrahim Gökhan Geyik ile 1 milyon 600 bin TL'yi aşan işlem hacimleri kaydedildi. Ayrıca raporda "diğer 1282 farklı kişi" ile toplam 12 milyon 392 bin TL'lik hareket bulunduğu belirtildi. MASAK'ın ortaya koyduğu veriler iki ismin hesaplarında milyonlarca liralık yoğun bir para trafiği bulunduğunu gösterirken, söz konusu mali hareketlerin kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirme yetkili adli makamlar tarafından yapılacak.

#TÜRKİYE #GALATASARAY