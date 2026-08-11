SON DAKİKA: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve oğlundan 51 milyonluk para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkındaki detaylı MASAK raporu gün yüzüne çıktı. Baba ve oğlunun banka hesaplarındaki yaklaşık 51 milyon TL'lik devasa işlem hacmi duyanları şaşkına çevirdi. Emniyette ifade vermeyen Şirin, adliyeye sevk edildi. Asgari ücretin biraz üzerinde maaşla şoförlük yapan oğlunun hesabından geçen milyonlarca liranın ve karmaşık elektronik transferlerin ardındaki sır ne? İşte Türkiye'nin konuştuğu o MASAK raporunun çarpıcı detayları...