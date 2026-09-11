SON DAKİKA | Ümraniye’deki çifte cinayette karar: Özbek 2 kadının cesedi aynı valizle taşınmıştı! İşte verilen ceza...

"BEN SADECE SAYYORA'YI ÖLDÜRDÜM"

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev, maktul Sayyora Ergashaliyeva'nın dini nikahlı eşi olduğunu ifade ederek, "Diğer maktul Durdona Khakımova'yı tanımıyorum. Diğer sanık Dılshod arkadaşım olur. Sayyora beni aldattığı için namustan dolayı öldürdüm. Tek başıma öldürdüm, Dılshod'ın bana bir yardımı olmadı. Durdona'nın nasıl öldürdüğünü bilmiyorum. Ben sadece Sayyora'yı öldürdüm, tek başıma yaptım. Ailesi burada olduğu için cinayeti nasıl işlediğime dair ayrıntı vermek istemiyorum" dedi.