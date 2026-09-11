SON DAKİKA | Ümraniye’deki çifte cinayette karar: Özbek 2 kadının cesedi aynı valizle taşınmıştı! İşte verilen ceza...

SON DAKİKA | Türkiye, İstanbul Şişli'deki 'kesik baş cinayeti' ile sarsılmıştı. Cansız bedeni konteynerde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın katilleri Dılshod Turdımurotov (31) ve Gofurjon Kamalkhodjaev (29) yakalandı. Özbekistan uyruklu Sayyora Ergaşaliyeva'nın ailesinin 6 Şubat'ta yaptığı ihbar ise kan donduran gerçeği ortaya çıkarmıştı! Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Durdona ile Sayyora'nın 1 gün arayla cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Kan donduran çifte cinayetin ardından o canilere verilen ceza belli oldu. İşte detaylar...