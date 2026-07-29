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SON DAKİKA | Üniversitede taciz skandalında mide bulandıran detaylar! "Çimlere uzanalım günah işleyelim"
SON DAKİKA | Üniversitede taciz skandalında mide bulandıran detaylar! "Çimlere uzanalım günah işleyelim"
Son dakika haberi:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerin şikayetiyle başlatılan taciz soruşturmasında YÖK tarafından görevinden ihraç edilen öğretim görevlisi 40 yaşındaki Olkan Senemoğlu hakkında şok bir gelişme yaşandı. YÖK'e karşı yürütmeyi durdurma davası açan Olkan Senemoğlu, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından göreve iade edildi.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:41