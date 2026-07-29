SON DAKİKA | Üniversitede taciz skandalında mide bulandıran detaylar! "Çimlere uzanalım günah işleyelim"

ÖĞRENCİLER DERSE GİRMEK İSTEMİYOR



YÖK, mahkemenin verdiği karara itiraz ederken yaşanan gelişmeler Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki tacize uğradığını iddia eden öğrencileri de tedirgin etti. İsmini vermek istemeyen öğrenciler, "Biz şikayetçi olduğumuz, bizi taciz eden bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz. Geçmişte 3 kez bu suçtan atılmış, sicili bu kadar karanlık bir hoca nasıl geri iade edilebilir" dediler.