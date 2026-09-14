Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Üniversiteli Hayalet Baron' çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

SON DAKİKA! 'Üniversiteli Hayalet Baron' çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Uyuşturucu baronları bir bir yakalanıyor. Son operasyonda İstanbul Emniyeti'nin gözaltına aldığı "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut'un suç faaliyetleri deşifre edildi. "Limanlar Kralı" baron Aydın Razaki ile bağlantısı ve uluslararası dev zehir sevkiyatları ortaya çıkarıldı. İşte SABAH farkıyla; "Kuyu-4" operasyonuyla başlayan ve çökertilen baronlar zincirinin son halkası İslam Yakut'un suç faaliyetleri, yakalanışı ve operasyonun detayları...

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 16:54
SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Uyuşturucu ile mücadele operasyonlara aralıksız devam eden ve Orkinos Bulut 1-2, Necati Arabacı, İsmail Abdo, Yavuz Kasap başta olmak üzere önemli operasyonlara imza atan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve ekibi; firari baron İslam Yakut'u yakaladı ve baron operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. SABAH, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla yakalanan ve suç dünyasında "Üniversiteli Hayalet Baron" olarak adlandırılan Yakut Dosyası'nda yeni bilgilere ulaştı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

İslam Yakut, tutuklu olduğu dönemde üniversite sınavına katıldı. Özel bir üniversitenin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. Yüzde 50 bursla üniversiteye girdi. 2017'de üniversiteye kayıt yaptırmak için izinli olarak ayrıldığı açık cezaevine dönmedi ve firar etti. 9 yıllık firarı bitiren operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin destekleriyle İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapıldı ve kusursuz bir koordinasyonla başarıya ulaştı. İslam Yakut'un üniversiteye gitme bahanesiyle başlayan firarı, yıllar içerisinde uluslararası uyuşturucu trafiğine uzanan soruşturmanın en dikkat çekici dosyası oldu.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

İRAN-AFGANİSTAN ROTASI DEŞİFRE EDİLDİ

Türk İstihbaratı, farklı isimler ve sahte kimlikler kullanan ve sürekli adres değiştirerek yıllarca izini kaybettiren Yakut'un firari olduğu dönemlerde yurt içi ve yurt dışında uluslararası bağlantıları üzerinden örgütsel suç faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. Suç faaliyetlerini yürütürken kullandığı yöntemler ortaya çıkarılan Yakut'un Anom ve Sky Ecc kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt mensuplarına talimatlar verdiği belirlendi.

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SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Kripto sistemler ve sahte kimliklerin arkasına gizlenen İslam Yakut'un örgütsel bağlantıları, uluslararası uyuşturucu faaliyetleri uzun süre mercek altında tutuldu. Yapılan teknik takipler saha istihbaratlarıyla birleştirildi. Bağlantılar tek tek çözümlendi. İslam Yakut'un yurt içi ve yurt dışındaki irtibatlarının izi sürüldü. Tüm dijital veriler incelendi. Kriptolu haberleşme kayıtları değerlendirildi.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Kriptolu haberleşme kayıtları, dijital materyaller ve geçmiş uyuşturucu yakalamalarına ilişkin verilerin birlikte analiz edilmesiyle örgütün uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolüne ilişkin önemli bulgular elde edildi. Yakut'un uyuşturucu temininden nakline ve küresel sevkiyatların planlanmasından dağıtım aşamalarına kadar uzanan süreçlerde etkin rol oynadığı ortaya çıkarıldı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Titizlikle deşifre edilen uyuşturucu ağı tek yönlü değildi. Örgütün İran ve Afganistan'dan temin edilen yüklü Eroin maddelerini Avrupa Ülkeleri'ne, Avrupa'dan temin edilen sentetik uyuşturucuları ise ülkemize yasa dışı yollarla sevk ettiği tespit edildi.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

"LİMANLAR KRALI" RAZAKİ İLE BAĞLANTISI...

Ülkemizde ve Avrupa Ülkeleri'nde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen iki ton uyuşturucunun, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Ülkeler ve hatta kıtalararası faaliyet yürüten organize bir uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı. Yakut ile uluslararası uyuşturucu ticaretinin en kritik isimlerinden Aydın Razaki'nin arasındaki bağlantı da deşifre edildi. "Limanlar Kralı" olarak adlandırılan ve uluslararası uyuşturucu organizasyonlarının elebaşı olduğu iddia edilen Razaki'nin Orta Doğu'dan temin edilen uyuşturucuların Avrupa'ya ulaştırılmasında etkin rol oynadığı saptandı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

İslam Yakut'un, Razaki ile bağlantılı bir şekilde İran'dan İngiltere'ye uzanan yaklaşık bir ton 200 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı organizasyonunda yer aldığı belirlendi. Uyuşturucu, pirinçlerin içerisine gizlenmiş vaziyette İngiltere'de ele geçirildi. Kriptolu haberleşme kayıtları ve diğer bulgular, büyük sevkiyatın arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasında çok önemli rol oynadı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 450 kilogramlık bir başka uyuşturucu sevkiyatı da operasyonla önlendi. İstanbul Narkotik Masası'nın uluslararası uyuşturucu organizasyonlarına yönelik mücadelesindeki önemli dönüm noktalarından biri "Kuyu-4" baskınları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda birbirleriyle bağlantılı olan 4 uluslararası uyuşturucu örgütü hedef alındı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

11 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA TEDBİR...

Aralarında Razaki'nin de bulunduğu 4 suç örgütü elebaşı yakalandı. Detaylı çalışmalar; 4 uyuşturucu yapılanmasının ülkemizde ve farklı ülkelerde yapılan baskınlarda bulunan 3 ton 367 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu ortaya koydu. "Baskın Kuyu-4" sadece uyuşturucuya yönelik bir operasyon değildi. Uyuşturucudan elde edilen paraların izi de sürüldü. Operasyon kapsamında 200 taşınmaz, 85 lüks araç, 30 şirkete ait ortaklık payları ve bankacılık varlıklarıyla 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına adli tedbir uygulandı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Böylece yalnızca uyuşturucu temin, sevkiyat ve dağıtım zinciri değil, suçtan elde edilen gelirlerin de ekonomik sisteme aktarılmasına yönelik mali yapı da çökertildi. Aynı süreçte Yakut'un liderliğini yaptığı örgüte de darbe indirildi. Örgütün diğer lideri ve İslam Yakut'un kardeşi Erhan Yakut, örgütün yönetici ve üyeleriyle birlikte yakalandı ve tutuklandı. Yine suçtan elde edilmiş malvarlıklarına yönelik adli tedbir uygulandı. Örgüt yapısı çökertildi fakat Yakut halen firariydi. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; örgütün firari liderinin peşini bırakmadı. Uluslararası uyuşturucu ticaretinin tepe isimlerine yönelik operasyonel bir sürece girilen "Kuyu-4" operasyonu ile uluslararası zehir baronlarına bir operasyon dalgası başladı. Ve ardından Orkinos-Bulut operasyonları yapıldı.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

9 YILLIK FİRAR SARIYER'DE SONA ERDİ

Hedef, ülkelerin arasındaki uyuşturucu ağının yalnızca sahadaki mensupları değil, uyuşturucu ticaretini yöneten üst düzey isimlerdi. Uzun soluklu çalışmalarla kriptolu haberleşme sistemleri deşifre edildi. Zehir ağının haberleşme trafiği çözümlendi. Ülkemiz ve Avrupa'daki operasyonlarda uluslararası uyuşturucu şebekeleri çökertildi. Yüzlerce şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Kriptolu iletişim ağlarının ardına saklanan baronlar birer birer hedefe konuldu ve uluslararası uyuşturucu operasyonları birbirini izledi. Aydın Razaki yakalandı. Örgütün yönetici ve bir çok üyesi de cezaevine gönderildi. Firar olan ve bağlantıları takip edilen Yakut'un izi sürüldü. Teknik çalışmalar yine sahadaki istihbaratlarla birleştirildi.

SON DAKİKA! ’Üniversiteli Hayalet Baron’ çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer’de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Elde edilen yeni bilgiler eski verilerle karşılaştırıldı. Razaki ile bağlantısı ortaya çıkarılan ve İstanbul'da olduğu belirlenen Yakut'un yıllarca süren firarı sona erdi. 9 yıllık firarın son adresi İstanbul Sarıyer oldu. Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen örgütün lideri olan Yakut, Türk İstihbaratı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin takibinden kaçamadı. Sarıyer'de saklandığı adrese düzenlenen operasyonla; "Denis Georgiev" adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliğiyle yakalandı. Çökertilen örgütün uluslararası bağlantılarına, uyuşturucu sevkiyatlarının finansmanlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin incelemeler devam ediyor.

#SARIYER #SABAH #İSTANBUL EMNİYETİ