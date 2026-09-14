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SON DAKİKA! 'Üniversiteli Hayalet Baron' çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
SON DAKİKA! 'Üniversiteli Hayalet Baron' çöktü! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de sona erdi! Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
Uyuşturucu baronları bir bir yakalanıyor. Son operasyonda İstanbul Emniyeti'nin gözaltına aldığı "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut'un suç faaliyetleri deşifre edildi. "Limanlar Kralı" baron Aydın Razaki ile bağlantısı ve uluslararası dev zehir sevkiyatları ortaya çıkarıldı. İşte SABAH farkıyla; "Kuyu-4" operasyonuyla başlayan ve çökertilen baronlar zincirinin son halkası İslam Yakut'un suç faaliyetleri, yakalanışı ve operasyonun detayları...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 16:54