Trend Galeri Trend Yaşam

Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü

Son dakika haberi: Konya'da babasının fabrikası bulunan Hüseyin S. (24), 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A. (19) ile daha sonra sevgili oldu. Hüseyin S. (24), ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü. Sabaha kadar süren işkencenin ardından yurdun önüne bırakıp kaçtı.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:26
Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü

Son dakika haberi: Konya'da 24 yaşındaki genç, ilişkisini bitirmek istemeyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü.

Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü

23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.

Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü

Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp ora da dövmeye devam etti.

Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü

BUGÜN CENAZEMİZ VAR

Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi.

Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü

Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA