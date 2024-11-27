Son dakika: Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! ‘Sana bir sürprizim var’ dedi sabaha kadar dövdü
Son dakika haberi: Konya'da babasının fabrikası bulunan Hüseyin S. (24), 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A. (19) ile daha sonra sevgili oldu. Hüseyin S. (24), ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü. Sabaha kadar süren işkencenin ardından yurdun önüne bırakıp kaçtı.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:26