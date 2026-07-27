Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: "Uyuşturucuyu ben sipariş ettim"

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: "Uyuşturucuyu ben sipariş ettim"

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay evinde gözaltına alındı. Sipariş ettiği 9.50 gram uyuşturucu maddeyi oturduğu rezidanstaki arkadaşın doğal gaz dolabına saklayan fenomen polis ekipleri tarafından yakalandı. Mesut Tomay ifadesinde ünlülere yönelik uyuştucu operasyonlarında anılmamak için böyle bir durumu kurguladığını söyledi.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 15:22
SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

Son dakika haberi: Olay Pazar gecesi Şişli'de meydana geldi. Ünlü fenomen Mesut Can Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdi.

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

Çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi Tomay, aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabını içine sakladı.

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

Site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi.

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SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay çantayı alması için şüpheli Süleyman Ç.yi evine davet edip çantayı almasını istedi.

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerine fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

"BEN SİPARİŞ ETTİM"

Mesut Can Tomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" ifade etti.

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: Uyuşturucuyu ben sipariş ettim

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından Mesut Can Tomay Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

#UYUŞTURUCU