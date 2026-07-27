SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: "Uyuşturucuyu ben sipariş ettim"

"BEN SİPARİŞ ETTİM"

Mesut Can Tomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" ifade etti.



