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SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: "Uyuşturucuyu ben sipariş ettim"
SON DAKİKA | Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı! Savcılıkta itiraf etti: "Uyuşturucuyu ben sipariş ettim"
Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay evinde gözaltına alındı. Sipariş ettiği 9.50 gram uyuşturucu maddeyi oturduğu rezidanstaki arkadaşın doğal gaz dolabına saklayan fenomen polis ekipleri tarafından yakalandı. Mesut Tomay ifadesinde ünlülere yönelik uyuştucu operasyonlarında anılmamak için böyle bir durumu kurguladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 15:22