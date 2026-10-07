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SON DAKİKA | Ünlü mekan ‘Kütüphane’nin ortaklarına dava! Uyuşturucu mesajları ortaya çıktı...
SON DAKİKA | Ünlü mekan ‘Kütüphane’nin ortaklarına dava! Uyuşturucu mesajları ortaya çıktı...
SON DAKİKA | İstanbul'un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve 'mahremiyet' vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmenin ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ortak hissedar olarak mekanı işleten Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz'un mekana gelen müşterilerin uyuşturucu madde kullanmasına olanak sağladıkları, bir kısım müşterilerin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları vurgulandı. Cep telefonu incelemelerinde akılalmaz mesajların tespit edildiği iddianamede, şüpheli şahıslara istenen cezalar belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:31