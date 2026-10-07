SON DAKİKA | Ünlü mekan ‘Kütüphane’nin ortaklarına dava! Uyuşturucu mesajları ortaya çıktı...

MEKAN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU KULLANILMASINA GÖZ YUMDUKLARI AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Efe ile Koz'un mekana gelen müşterilerin uyuşturucu madde ile içeri girmelerine izin verdikleri, mekan içerisinde uyuşturucu madde kullanılmasına olanak sağladıkları ve göz yumdukları, bir kısım müşterilerin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları ifade edildi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI: "BENDE UYUŞTURUCU YOK, SİZDE VAR"

Şüpheli Ali Yaşar Koz'un cep telefonu üzerinde yapılan incelemenin yer aldığı iddianamede, Barış E. isimli kullanıcı ile gerçekleştirmiş olduğu sohbetin incelendiği, sohbette Barış E.'nin kendisine "Bende uyuşturucu yok, sizde var", "Uyuşturucu sizin müşterilerde var" şeklinde mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği aktarıldı.