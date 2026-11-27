25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI...
Operasyon kapsamında sanatçı Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır, Burcu Özberk ve Murat Başoğlu, Survivor sunucusu Murat Ceylan, prodüktör Burak Yeter, rapçi Murda, sanatçı Ceylan Kaya, senarist Emrah Kaman, yapımcı Erdal Bozkuş, sosyal medya fenomenleri Cansu Taşkın, Onur Yüksel ve İbrahim Yılmaz, modacı Özden Cerrahoğlu, Trend Model of Türkiye kurucusu Mehmet Yıldırım, iş insanları İzzet Özilhan, Muammer Kapucuoğlu, Aras Özkaymak, Tansel Mercan, Burhan Karaca, Cem Güler, Osman Baykan ve Aslı Sipahi, öğretmen İlknur Şahin, veteriner Ufuk Gündoğdu ile Selimcan Çelik, Melissa Alagöz, Meltem Keklik, Pınar Bent, Ali Polat, Işıl Işık ve Seher Sevdişan'ın yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.