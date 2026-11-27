Sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında "Fuhuş", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarından geçtiğimiz günlerde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.