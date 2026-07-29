SON DAKİKA… Uşak Belediyesi’nden maaş özel şirkette mesai! Baz kayıtları ile tek tek tespit edildi: Kamu zararı 16 milyon lira!

BELEDİYEDE SİGORTALI, YALIMLAR TEKSTİL'DE ÇALIŞAN

Soruşturmada ilk olarak daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol bünyesinde çalışan, ardından Uşak Belediyesine bağlı şirketlere geçirilen 12 kişi tespit edildi.

SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda her iki tarafta da kaydı bulunan 8 kişi daha belirlendi. Dosya kapsamındaki değerlendirmeye göre toplam 22 şüpheli, belediye şirketlerinde çalışıyor ve maaş alıyor görünmesine rağmen Yalımlar Tekstil ile bağlarını koparmadı.

Şüphelilerin bir bölümünün mesailerinin önemli kısmını belediye yerine Yalım'a ait işletmelerde geçirdiği öne sürüldü. Seher Akay'ın ise belediye çalışanı olmasına rağmen işe gitmeden maaş aldığı yönünde açık kaynak bulgularına ulaşıldığı kaydedildi.

Özkan Yalım dışındaki şüphelilerin Uşak Belediyesine bağlı şirketlerde çalıştıkları dönemlere ilişkin hesaplanan ödeme miktarının 16 milyon 866 bin 240 lira 14 kuruş olduğu belirtildi.