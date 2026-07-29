SON DAKİKA… Uşak Belediyesi’nden maaş özel şirkette mesai! Baz kayıtları ile tek tek tespit edildi: Kamu zararı 16 milyon lira!

SON DAKİKA… Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürüttüğü soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı personelin Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekânlarında çalışmayı sürdürdüğü iddiasına ilişkin dikkat çekici delillere ulaşıldı Dört işletmede ele geçirilen 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge; maaş listeleri, banka kayıtları, WhatsApp yazışmaları, kamera görüntüleri ve HTS verileriyle birlikte incelemeye alındı. 16 milyon liralık kamu zararının tespit edildiği soruşturmada 17 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İşte detaylar…